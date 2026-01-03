Gewürzgurke & Nutella? Diese Gelüste hat schwangere Jil Rock

Jil Rock und Oliver Sanne (39) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und teilen nun Einblicke in den Alltag der werdenden Mama. Im Gespräch mit Promiflash erzählt Oliver, was sich beim Appetit seiner Frau gerade verändert – und was nicht. "So typische Schwangerschaftsgelüste hat Jil eigentlich gar nicht. Bisher keine wilden Kombinationen wie Nutella mit Gewürzgurken und Fenchelzitronendressing – das ist bei ihr überhaupt kein Thema", verrät er. Dennoch gibt es ein Gericht, das der Influencerin fehlt: "Was sie allerdings wirklich sehr vermisst, ist Sushi. Das erzählt sie mir gefühlt jeden Tag."

Weil Jil Sushi so sehr vermisst, hat sich Olli schon jetzt etwas ganz Besonderes für seine Frau überlegt, wie er Promiflash verrät: "Ich habe ihr deshalb schon versprochen, dass ich zum Geburtstermin eine XL-Sushi-Platte mitbringe, damit sie danach direkt zuschlagen kann und Energie tankt." Die Netz-Bekanntheit hat im Gegenteil zu Gelüsten eher einen veränderten Geschmack: "Viele Dinge, die sie früher gerne mochte, schmecken ihr aktuell einfach gar nicht. Cola oder Softdrinks, Fleisch findet sie furchtbar. Dafür gehen Süßigkeiten immer weiter. Ihr Geschmack hat sich schon ordentlich verändert."

Dabei war die erste Zeit der Schwangerschaft für die Influencerin keineswegs einfach. Wie Oliver im Gespräch mit Promiflash erzählte, hatte Jil zu Beginn mit starker Übelkeit zu kämpfen und musste ihren Alltag deshalb ein wenig umstellen. "Jil ist im Alltag unglaublich aktiv – sie arbeitet Vollzeit, hat einen Nebenjob, kümmert sich um die Familie, den Haushalt und ist immer für ihre Freunde da. Sie ist einfach eine absolute Powerfrau und ein Energiebündel", erklärte der Reality-TV-Star und fügte hinzu: "Die Schwangerschaft hat sie deshalb gezwungen, einen Gang runterzuschalten, was für sie nicht leicht war."

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im Dezember 2023

Instagram / jil.rock Jil Rock, Sängerin

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im November 2024