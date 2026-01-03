So reagierten Jil Rock und Oliver auf die Schwangerschaft

Jil Rock und Oliver Sanne (39) haben kürzlich freudige Nachrichten verkündet: Das Paar erwartet Nachwuchs. Bereits am zweiten Weihnachtstag teilten die beiden diese besondere Neuigkeit, nachdem Jil sich bereits im fünften Monat ihrer Schwangerschaft befindet. Die beiden, die seit 2018 ein Paar sind, hatten sich bewusst Zeit gelassen, bevor sie diese Information mit der Öffentlichkeit teilten. "Natürlich haben wir uns riesig gefreut – aber nach den Erfahrungen zuvor waren wir beim dritten Mal deutlich vorsichtiger", erklärt Oliver im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Wir wollten die Schwangerschaft erstmal ganz für uns behalten, bis wir das Gefühl hatten, wirklich ein Stück über den Berg zu sein. Diese berühmte Zwölf-Wochen-Grenze kennt man ja, aber wir wollten sogar noch etwas länger warten, einfach aus Angst, wieder einen Rückschlag zu erleben." Jil hatte nämlich zuvor zwei Fehlgeburten.

Inzwischen läuft die Schwangerschaft gut, doch beim Babygeschlecht gibt es noch widersprüchliche Hinweise: Eine erste ärztliche Tendenz steht Aussagen von Fachkundigen aus dem Umfeld des Paares gegenüber. "Wir sind aktuell noch nicht zu hundert Prozent sicher. Im Januar steht der nächste Ultraschall an, dann wissen wir es endgültig. Wir möchten das Geschlecht für uns selbst gern wissen, um uns ein bisschen vorbereiten zu können, aber nach außen hin soll es noch eine kleine Überraschung bleiben", verrät Oliver.

Auch Vorschläge für potenzielle Namen haben Jil und Oliver schon gesammelt. "Namensideen gibt es tatsächlich schon – sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen", plaudert das Paar im Gespräch mit Promiflash aus und fügt hinzu: "Wir sind da aber ganz entspannt und offen und lassen uns gern noch inspirieren. Vielleicht kommt ja auch aus der Community der eine oder andere schöne Vorschlag."

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im September 2025

Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock, Juni 2025