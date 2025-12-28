Große Freude: In diesem Schwangerschaftsmonat ist Jil Rock

Jil Rock und Oliver Sanne (39) schweben im Babyglück! Das Paar gab bekannt, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Wie der Realitystar gegenüber Promiflash verriet, befindet sich Jil bereits im fünften Schwangerschaftsmonat. "Wir wissen seit der zehnten Woche von der Schwangerschaft – und ehrlich gesagt waren wir total überrascht", berichtete er. Der Grund für diese Überraschung war eine schwierige Vergangenheit: Zuvor hatte das Paar drei Fehlgeburten.

Nach den belastenden Erfahrungen der vergangenen Monate ist die Freude bei dem zukünftigen Mama-Papa-Duo nun umso größer. Obwohl die Schwangerschaft bisher alles andere als selbstverständlich war, sehen Jil und Oliver der gemeinsamen Zukunft mit ihrem Baby voller Vorfreude entgegen. Oliver zeigte sich im Promiflash-Interview dankbar und optimistisch: "Nach zwei vorherigen Fehlgeburten direkt hintereinander hatten wir überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass es schon wieder klappt."

In den ersten Monaten musste die werdende Mama aber auch mit einigen Herausforderungen kämpfen. Wegen starker Übelkeit fiel es ihr zunächst schwer, ihren gewohnten Alltag aufrechtzuerhalten. Oliver schilderte gegenüber Promiflash: "Jil ist im Alltag unglaublich aktiv – sie arbeitet Vollzeit, hat einen Nebenjob, kümmert sich um die Familie, den Haushalt und ist immer für ihre Freunde da. Sie ist einfach eine absolute Powerfrau und ein Energiebündel." Die Schwangerschaft habe sie deshalb gezwungen, einen Gang runterzuschalten. "Das war für sie nicht leicht", gab der Ex-Bachelor offen zu.

