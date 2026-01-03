J.Lo enthüllt ihr Lebensgeheimnis: Immer weiter tanzen

Las Vegas bebt und mittendrin steht Jennifer Lopez (56), die in ihrer "Up All Night"-Residency im Colosseum im Caesars Palace am Donnerstagabend ihr Herz öffnet. Vor Tausenden Fans holt die Sängerin ihre Zwillinge Max und Emme zu sich auf die Bühne, die Teenager umarmen ihre Mutter fest, bevor sie sich ans Publikum wendet. J.Lo spricht darüber, wo sie gerade steht: in ihrer "Happy Era", einer echten Glücksphase, wie sie betont. Sie erzählt, wie ein Satz ihres Sohnes sie einst aus dem Konzept brachte, und warum sie heute eine klare Botschaft teilt. Es ist ein Moment zum Anfassen, live, laut und doch ganz intim – die Pop-Ikone, ihre Familie und ein Saal, der kurz den Atem anhält.

"Warum trägst du auf der Bühne nie Hosen?" fragte Max sie früher einmal, wie Jennifer in einem später auf Instagram geteilten Clip erzählt. Damals erklärte sie schmunzelnd, sie sei ein Showgirl, sie liebe das Tanzen. Doch dann wird sie ernst und blickt zurück: Nach ihrer dritten Scheidung sei sie als Alleinerziehende mit zwei dreijährigen Kindern an einem Tiefpunkt gewesen, "bereit, alles hinzuschmeißen", wie sie sagt. Eine Mentorin habe ihr den Blick gedreht: Wenn man sich in einer Choreo vertanze, höre man nicht auf, man tanze weiter, bis die Schritte sitzen. Diese Lektion trägt Jennifer nun nach vorne. "Ich wünsche euch, dass ihr immer weiter tanzt", ruft sie in den Saal. Und während Max und Emme lächeln, wird klar: Diese Lebensregel ist für sie mehr als nur eine Showzeile.

Abseits des Rampenlichts ist Jennifer vor allem Mutter von Zwillingen, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (57) hat – ein Familienband, das an Abenden wie diesem sichtbar wird. Die Künstlerin spricht gern von Disziplin, doch ihr Antrieb ist oft persönlicher: Musik, Tanz, Nähe. Aus der Tänzerin von einst wurde eine globale Marke mit eigener Beauty-Linie und Duftkollektion, doch die privatesten Momente bleiben die, in denen sie mit den Kindern lacht oder Erinnerungen teilt. Freunde beschreiben sie als jemanden, der Energie aus Gemeinschaft zieht. Wenn Jennifer heute davon redet, weiterzutanzen, meint sie nicht nur Bühnenlicht und Applaus. Sie meint den Takt, den man miteinander hält – in guten Zeiten und in denen, in denen man ins Straucheln gerät.

Getty Images Jennifer Lopez bei einem Auftritt, 2025

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas