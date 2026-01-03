Sonja Zietlow und ihr Mann schicken gemeinsame Neujahrsgrüße

Ein seltener Blick ins Privatleben von Sonja Zietlow (57) sorgt zum Jahreswechsel für Jubel bei den Fans: Die Dschungelcamp-Moderatorin zeigte sich am Neujahrstag auf Instagram gemeinsam mit Ehemann Jens Oliver Haas und den beiden Hunden – gut gelaunt, sportlich gekleidet und hüpfend über einen Golfplatz. Unter dem Foto steht: "Frohes neues Jahr! Gut gelaunt ins neue Jahr 2026." Ein Hund liegt entspannt im Hintergrund, der andere tapst voraus. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren häufen sich liebe Grüße wie "Frohes neues Jahr euch beiden" – dazu viel Vorfreude auf den kommenden TV-Monat.

Denn schon am 23. Januar startet bei RTL die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", traditionell moderiert von Sonja und ihrem Kollegen Jan Köppen (42). Das Kandidatenfeld steht fest: Unter anderem ziehen Gil Ofarim (43), Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), dazu Ariel, Umut Tekin (28) und Patrick Romer (30) ins Camp. Komplettiert wird die Runde von Mirja du Mont (49), Stephen Dürr (51), Nicole Belstler-Boettcher (62), Hardy Krüger Jr. (57), Simone Ballack (49) und Hubert Fella (57). Auch hinter den Kulissen bleibt es familiär: Jens Oliver Haas arbeitet als Fernsehautor, Moderationscoach und Produzent und fungiert bei der Show als Chefautor und leiht dem Camp-Arzt Dr. Bob die deutsche Stimme. Kennengelernt hat sich das Paar bei Dreharbeiten, seit 2002 sind die beiden verheiratet.

Was viele Fans vielleicht überrascht hat: Jens war nicht nur als Stimme von Dr. Bob dabei. Der Fernsehautor schrieb auch gemeinsam mit Jörg Uebber und Micky Beisenherz (48) die pointierten Texte, mit denen die Moderatorin und ihr Kollege Jan jede Folge unvergesslich machten. Hinter den Kulissen lief also vieles über das eingespielte Paar – sowohl beruflich als auch privat ein Team. Das Geheimnis ihres Eheglücks teilte die Moderatorin im vergangenen Jahr offen im Interview mit Gala. "Jeder von uns beiden hat die Freiheit, sein Leben zu leben. Er macht seine Rennradtouren, ich habe meine Reitturniere. Dabei unterstützen wir uns", erzählte sie damals.

Gulotta, Francesco / Action Press Sonja Zietlow mit Ehemann Jens Oliver Haas

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt