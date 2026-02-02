So sehr prägte Moderator Dirk Bach (†51) das Dschungelcamp

In Australien, mitten im aktuellen RTL-Dschungelcamp, spricht Moderatorin Sonja Zietlow (57) so persönlich wie selten über den Menschen, der ihr bis heute fehlt: ihren früheren Co-Moderator Dirk Bach (†51). Im Baumhaus des Camps traf sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Camp-Autor Jens-Oliver Haas den Reporter von Bild zum ersten gemeinsamen Interview vor Ort. Dort erinnert sich Sonja an ihren langjährigen TV-Partner und Freund, mit dem sie seit dem Start 2004 sechs Staffeln lang das Dschungelcamp prägte, bis er 2012 unerwartet an Herzproblemen verstarb. "Ohne Dicki würde es das Dschungelcamp heute nicht mehr geben", sagt sie leise – ein Satz, der zeigt, wie sehr Dirk selbst noch Jahre später das Camp prägt.

Mehr als zehn Jahre nach Dirks plötzlichem Tod ist der Entertainer für Sonja und Jens-Oliver noch immer allgegenwärtig. "Er hat das mit uns aus der Taufe gehoben", erklärt die Moderatorin und schwärmt: "Er war ein riesiges Vorbild in seiner Art zu moderieren, zu spielen. Ich habe so viel von ihm gelernt. Er hat mich wirklich glänzen lassen." Auch Jens-Oliver betont: "Ohne Dicki wäre der Dschungel heute nicht das, was er ist." Dass das Format nach seinem Tod überhaupt weiterging, sei keine Selbstverständlichkeit gewesen. Mit Daniel Hartwich (47) und inzwischen Jan Köppen (42) an ihrer Seite habe sich das Team neu gefunden. "Mit Jan macht es wahnsinnig viel Spaß. Es ist wunderschön", sagt Sonja, während ihr Mann ergänzt: "Seit Jan dabei ist, denken wir nur noch jeden zweiten Tag an Dicki, weil wir jetzt wieder eine kleine Familie da draußen haben."

Hinter den Kulissen ist der Dschungel für Sonja und Jens-Oliver längst mehr als nur ein Job geworden. "Das ist im Grunde genommen unser Kind. Wir haben es mit auf die Welt gebracht. Wir sehen jetzt, wie es 22 Jahre alt geworden ist. Wir sind wahnsinnig stolz drauf, wie es sich entwickelt hat und was wir dazu beitragen konnten", beschreibt der Autor. Kennengelernt hatte sich das Paar schon lange vor der Dschungelzeit bei der Show "Der Schwächste fliegt", wo es beim Heimwerken funkte. Heute achten sie darauf, Privates und Berufliches strikt zu trennen. "Hier sind wir Kollegen. Verheiratete Kollegen", betont die Moderatorin mit einem Augenzwinkern. Während der Dreharbeiten schlafen sie in getrennten Unterkünften, sehen sich fast nur am Set. "Man lädt dem anderen nicht seinen Shit ab. Wir müssen hier funktionieren", erklärt Sonja, und Jens-Oliver ergänzt, wie wichtig es bei dem stressigen Format sei, Arbeit und Liebe auseinanderzuhalten.

Anzeige Anzeige

Imago Dr. Bob, Dirk Bach und Sonja Zietlow bei "Ich bin ein Star...! Das große Wiedersehen", 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Sonja Zietlow und Dirk Bach im Dezember 2004

Anzeige Anzeige