Tiger Woods' Affäre Rachel Uchitel hat ihren Dan geheiratet

Rachel Uchitel (50) hat an Silvester Ja gesagt – und das gleich doppelt festlich: Die Gastgeberin des "Miss Understood"-Podcasts und frühere Affäre von Golfstar Tiger Woods (50) hat ihren Partner Dan Donovan in Palm Beach geheiratet. Gefeiert wurde am 31. Dezember 2025 im frisch renovierten gemeinsamen Zuhause des Paares, auf einem weitläufigen Anwesen – wie Rachel im People-Interview verrät. Rund 130 Gäste waren dabei, darunter Realitystars wie Jill Zarin und Kelly Dodd (50), Komikerin Heather McDonald (55), Michael Lohan (65) und Skater-Ikone Bam Margera (46). Durch die Zeremonie führte Motivationscoach Tim Storey, der Rachel auch zum Altar begleitete. Um Mitternacht krönte ein fünfminütiges Feuerwerk den Start ins Jahr 2026.

Für den großen Abend verwandelten Rachel und Dan ihr Haus mithilfe von Lewis Miller Design und Classic Events in einen glitzernden New-Year’s-Eve-Traum – inspiriert vom legendären New Yorker Nachtclub El Morocco, den einst Rachels Großeltern betrieben. "Wir lieben unser Zuhause, und es fühlte sich intimer an, dort zu feiern", sagte Rachel dem Magazin. Eine maßgefertigte Zebra-Tanzfläche, Navy-, Champagner- und Silbertöne, dazu ein Seafood- und Sushi-Buffet, Pasta-Station und ein Chop-House mit Steak rundeten das Setting ab. Musikalisch sorgte DJ Eric Rhodes für Stimmung, beim ersten Tanz überraschten die Frischvermählten mit dem ikonischen Lift aus Dirty Dancing zu "(I've Had) The Time of My Life". Später gab es Late-Night-Bagels und eine vierstöckige Silbertorte mit Discokugeln – passend zum Countdown.

Neun Monate vor der glamourösen Feier hatte Rachel mit ihrer Verlobung für Schlagzeilen gesorgt. Damals verkündete die frühere Geliebte von Tiger auf Instagram ihren neuen Lebensabschnitt: "Das ist passiert", schrieb sie und präsentierte stolz ihren Verlobungsring. Der Antrag von Dan war romantisch inszeniert – bei Kerzenschein am Rosewood Miramar Beach in Kalifornien. Mit weiteren Fotos, die das Paar eng umschlungen am Kamin zeigten, ließ Rachel ihre Fans an dem besonderen Moment teilhaben. Auch Dan zeigte sich begeistert und schrieb zu einem Bild: "Sie hat Ja gesagt" und "Etwas Funkelndes für die großartigste Frau!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Uchitel, Mai 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Profigolfer Tiger Woods, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / racheluchitelnyc Rachel Uchitel und Dan Donovan, März 2025