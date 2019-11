Chris de Burgh (71) hat aktuell viele Gründe, sich zu freuen! Auch über 30 Jahre, nachdem seine ersten Hits die Charts erobert haben, steht der irische Musiker noch gelegentlich auf der Bühne. Seine Karriere hat nun sogar noch einmal richtig Fahrt aufgenommen: Im kommenden Juni feiert der "The Lady in Red"-Interpret mit dem Musical "Robin Hood" im Schlosstheater Fulda Premiere als Co-Komponist! Jetzt erfüllt sich auch ein privater Wunsch des Schmusesängers: Chris wird zum ersten Mal Großvater!

Seine Tochter Rosanna Davison, die 2003 zur Miss World gekürt wurde, erwartet Baby Nummer eins. "Ich werde in zwei Wochen Opa. [...] Es wird ein Mädchen", erzählt Chris im Bild-Interview. Doch das sei kein leichter Weg gewesen: "Meine Tochter Rosanna durchlebte ein ähnliches Schicksal wie meine Frau. Sie erlitt viele, viele Fehlgeburten." Sie habe lange Zeit sämtliche medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft: "Ihr Immunsystem ist so stark, dass die Föten immer abgestoßen wurden", erklärt der 71-Jährige.

Auch Rosanna kann es kaum noch erwarten, ihren Spross in die Arme zu schließen. "#NovemberBaby – endlich ist der Monat gekommen, an den ich seit Wochen denken muss und für den ich so viel geplant habe", jubelte sie am Freitag in ihrer Instagram-Story. Freut ihr euch schon auf Babyfotos? Stimmt ab!

Adam Berry/Getty Images Musiker Chris de Burgh

Gareth Cattermole/Getty Images Chris de Burgh im Jahr 2011

Andreas Rentz/Getty Images Rosanna Davison und Chris de Burgh auf der Lambertz Monday Night 2015 in Köln

