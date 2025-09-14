So reagiert Ex Jessi Huber auf Hanna Sökelands Umzugspläne

Hanna Sökeland und Chantal-Jale Kirman (25) schweben derzeit auf Wolke sieben. Die frisch verliebte Social-Media-Ikone und die Schauspielerin verbringen nicht nur viel Zeit miteinander, sondern schmieden offenbar bereits Pläne für die gemeinsame Zukunft. Wie Hanna bereits verriet, steht das Zusammenziehen mit ihrer neuen Partnerin für sie ganz oben auf der Wunschliste. Ein gemeinsamer Alltag könne die Beziehung noch intensiver werden lassen, ist sich die Influencerin sicher. Doch was sagt ihre Ex-Partnerin? Promiflash hat bei Jessi Huber nachgehakt.

Jessica, besser bekannt aus ihrer Teilnahme bei Princess Charming, zeigt im Promiflash-Interview Verständnis für Hannas Wunsch: "Unsere Beziehung ist vorbei, und Hanna hatte während unserer Zeit zusammen schon erwähnt, in eine andere Stadt ziehen zu wollen. Räumliche Distanz kann für eine Beziehung kontraproduktiv sein, deshalb kann ich ihre Gedanken nachvollziehen." Ihre Worte wirken weder vorwurfsvoll noch ironisch, sondern vielmehr versöhnlich.

Ihre Beziehung machten Hanna und Chantal vor wenigen Tagen mit einem Clip auf Social Media öffentlich. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch eine Vergangenheit mit der Kuppelshow "Princess Charming". Während Hanna 2022 selber als Princess dort ihre Ex Jessi kennenlernte, buhlte Chantal in der aktuellen Staffel um das Herz von Vanessa Borck (28). Gefunkt hat es dann aber abseits der Kameras – und zwar mit Hanna. Die beiden Frauen kannten sich bereits zuvor – und als Hanna erfuhr, dass die 25-Jährige an der Dating-Show teilnimmt, wurde sie sogar ein bisschen eifersüchtig.

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland im Oktober 2023

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland im April 2024

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025