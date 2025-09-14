Darum hatte Hanna Sökeland "so schnell" Gefühle für Chantal

Hanna Sökeland schwebt jetzt auf Wolke sieben! Die Reality- und Social-Media-Persönlichkeit hat kürzlich ihr Liebesglück öffentlich gemacht und zeigt sich an der Seite ihrer neuen Partnerin Chantal-Jale (25). Im Interview mit Promiflash gab Hanna nun Einblicke in ihre Gefühle und ließ ihre Fans an ihrer Verliebtheit teilhaben. Sie erzählte, wie schnell sie eine besondere Verbindung zu Chantal spürte: "Wir sind noch ganz frisch zusammen, aber für mich fühlt es sich so an, als würde ich sie schon ewig kennen." Schon beim ersten alleinigen Treffen sei alles unglaublich vertraut gewesen, und ihre Gefühle hätten sich in Windeseile entwickelt.

Die Vertrautheit zwischen den beiden war für Hanna ein entscheidender Faktor, warum ihre Gefühle so schnell entflammt sind. Sie verriet, dass sie das bereits ganz am Anfang gespürt habe. Für sie ist genau das ein klares Zeichen, dass Chantal-Jale die Richtige für sie ist. "So eine krasse Bindung habe ich bei einem Menschen noch nie in so kurzer Zeit aufgebaut", schwärmt die Influencerin weiter. Das junge Paar scheint durch seine intensive Verbindung ein ganz besonderes Fundament für ihre Beziehung geschaffen zu haben.

Die Harmonie zwischen den beiden überrascht die Fans kaum, denn Hanna hat schon oft gezeigt, wie viel Mühe sie in ihre Liebe steckt. Zu Beginn ihrer Beziehung überraschte sie Chantal mit einer romantischen Geste: Sie bereitete ein liebevolles Date mit besonderen Details vor und überreichte dabei einen goldenen Ring mit pinkfarbenem Stein – Chantals Lieblingsfarbe –, mit dem sie Chantal schließlich fragte, ob sie ein Paar werden wollen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihre Liebesgeschichte nun weiterentwickelt.

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland im April 2024

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale und Hanna Sökeland, September 2025