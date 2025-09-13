Hanna Sökeland denkt bereits ans Zusammenziehen mit Chantal

Hanna Sökeland schwebt auf Wolke sieben! Die TV-Bekanntheit hat mit Chantal-Jale (25), einer ehemaligen Kandidatin aus der beliebten Kuppelshow Princess Charming, ihre große Liebe gefunden. Nun hat sie in einem Interview mit Promiflash verraten, dass sie bereits an die Zukunft denkt – und zwar mit aufregenden Plänen: "Wenn es nach mir ginge, wäre der nächste Schritt ganz klar: zusammenziehen." Dabei könnte sie sich nichts Schöneres vorstellen, als gemeinsam einen Haushalt zu führen.

Hanna hat schon genaue Vorstellungen davon, wie ihr gemeinsames Leben aussehen könnte. Der Gedanke, jeden Morgen neben ihrer Partnerin aufzuwachen und den Alltag miteinander zu teilen, erfüllt sie mit Vorfreude. Sie spricht davon, zusammen ein eigenes Zuhause zu schaffen – einen Ort, an dem sie und Chantal-Jale ihre Liebe und ihr Leben miteinander verbinden können. Diese Zukunftspläne sind für die Influencerin nicht nur ein Wunsch, sondern eine Herzensangelegenheit. "Dieser Gedanke macht mich einfach glücklich – und ja, ich hoffe sehr, dass genau das in naher Zukunft passieren wird", schwärmt Hanna gegenüber Promiflash.

Um Chantal-Jale zu fragen, ob sie fortan eine Beziehung mit ihr führen möchte, ließ sich die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin etwas ganz Besonderes einfallen: Hanna organisierte für ihre Liebste ein unvergessliches Date mit Hotelzimmer, Luftballons und einem Herz aus roten Ballons. Dabei überraschte sie Chantal-Jale mit einem goldenen Ring samt pinkfarbenem Stein – ganz nach dem Geschmack ihrer Partnerin. Im Interview mit Promiflash verriet die Influencerin lachend: "Ich hatte noch einen Bierdeckel von einem lesbischen Straßenfest in München aufbewahrt. Darauf stand frech: 'Willst du mit mir gehen?' – mit den Optionen Ja, Nein oder nur f*cken. Keine Ahnung, warum ich ihn damals mitgenommen hatte – heute weiß ich natürlich, dass es Schicksal war."

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland, April 2024

Instagram / chantaljale Chantal-Jale, Mai 2025

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale und Hanna Sökeland, September 2025