Während Ex-Beziehung: Hanna Sökeland hatte Gefühle für Neue

Hanna Sökeland hat privat große Neuigkeiten zu verkünden: Die Social-Media-Persönlichkeit schwebt mit Chantal-Jale (25), einer Teilnehmerin der aktuellen Staffel von Princess Charming, im siebten Liebeshimmel. Doch ihre Erfolgsgeschichte begann nicht ohne Komplikationen, wie Hanna jetzt verriet. Schon beim ersten Blick auf Chanti war es um sie geschehen: "Es war dieser eine Moment, der einem fast den Boden unter den Füßen wegzieht", erklärte sie bei Promiflash. Doch zu der Zeit war Hanna noch in einer festen Beziehung mit ihrer Ex-Partnerin Jessica Huber, was die Situation kompliziert machte.

Trotz der intensiven Gefühle für Chantal blieb Hanna ihrer damaligen Partnerin loyal und sprach mit ihr offen über das, was in ihrem Inneren vorging. Sie sei ehrlich gewesen und habe ihrer Ex erzählt, dass jemand anderes ihr "den Kopf verdreht" habe. "Rückblickend glaube ich, dass es einfach Schicksal war", meinte Hanna, die nach eigener Aussage schon damals spürte, dass sie und Chanti füreinander bestimmt sind. Der schwierige Weg hat sich für sie letztlich jedoch gelohnt, denn heute sind die Social-Media-Ikone und die TV-Bekanntheit glücklich zusammen.

Nachdem sich die beiden gefunden hatten, machte Hanna Nägel mit Köpfen, um ihrer neuen Partnerin ihre Liebe zu beweisen. In einem romantischen Moment stellte sie Chantal die Frage, ob sie eine Beziehung eingehen möchte. Für den Anlass hatte sie ein besonderes Date arrangiert, um Chanti zu zeigen, wie sehr sie sie schätzt. Heute genießen die beiden Frauen ihre gemeinsame Zeit, und Hanna macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie in Chantal verliebt ist.

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland im April 2024

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale und Hanna Sökeland, September 2025

Imago Chantal-Jale Kirman bei der "Princess Charming"-Premiere, Juli 2025