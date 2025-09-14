Findet Jessi Huber, dass Chantal und Hanna zusammenpassen?

Hanna Sökeland und Jessica Huber galten einst als absolutes Traumpaar, nachdem sie 2022 die Show Princess Charming gemeinsam verließen. Doch im Frühjahr 2025 ging ihre Beziehung in die Brüche. Seit einigen Tagen ist nun bekannt, dass Hanna mit der diesjährigen "Princess Charming"-Kandidatin Chantal-Jale Kirman (25) ihr neues Liebesglück gefunden hat. Doch was sagt ihre Ex-Freundin zur neuen Beziehung? Im Interview mit Promiflash erklärt sie, dass die beiden "zwei sehr offene und lebensfrohe Persönlichkeiten" seien: "Das kann ganz hervorragend werden oder auch in einer totalen Katastrophe enden. Aber die werden das schon rocken."

Jessica kennt nicht nur ihre einstige Partnerin sehr gut. Sie ist auch eine gute Freundin der Köln 50667-Darstellerin. Chantal-Jale und die Brünette verkörperten in der Serie einst ein Liebespaar und kamen so in Kontakt. "Ausgerechnet durch meine Ex habe ich Chanti dann wirklich kennengelernt – und jetzt ist sie meine Freundin", berichtete Hanna im Promiflash-Interview und ergänzte: "Manchmal ist das Leben einfach richtig schräg – aber ich liebe genau das. Denn ohne diesen verrückten Umweg gäbe es 'uns' heute nicht."

Hanna und Chantal-Jale haben in ihrer jungen Romanze bereits große Schritte gewagt. Die einstige Princess hatte sich kürzlich etwas Besonderes einfallen lassen, um ihrer Partnerin ihre Gefühle zu zeigen. In einem romantischen Setting überraschte sie die TV-Bekanntheit mit einem eigens ausgesuchten Ring, um die Beziehung offiziell zu machen. "Ich hatte einen Goldring ausgesucht – mit einem pinkfarbenen Stein, weil das ihre absolute Lieblingsfarbe ist – und den Abend perfekt vorbereitet", erinnerte sich Hanna gegenüber Promiflash.

