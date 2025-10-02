"Anders verhalten": So lief es bei Chanti und Alia wirklich

Beim großen Wiedersehen von Princess Charming wurde es emotional: Moderatorin Charlotte Würdig (47) sprach mit Chantal-Jale Kirman (25) und Alia über das unerwartete Ende ihrer jungen Beziehung. Zwar hatten die beiden angekündigt, sich nach der Show näher kennenlernen zu wollen, doch dazu kam es nicht langfristig. Chantal kritisierte, dass Alia sich "anders als vor der Kamera" verhalten habe, sie sei "schüchtern und unsicher gewesen". Beim Wiedersehen wirkte Alia allerdings so, als ob sie die Trennung mitnahm. Vor allem jedoch sorgte ein Vorfall mit den Freunden von Alia für Spannungen: Laut Chantal hätten diese schlecht über ihren Lifestyle geredet und Hass-Kommentare veröffentlicht.

Alia verteidigte sich unter Tränen und gab an, von den Kommentaren ihrer Freunde nichts gewusst zu haben. Sie erklärte außerdem, dass sie wegen einer Internetpause erst spät auf eine Nachricht von Chantal reagiert habe – offenbar schon zu spät, denn Chantal hatte Alia zu diesem Zeitpunkt bereits blockiert. Während der Streit an Fahrt aufnahm, unterbrach Alia ihn schließlich mit ihrem Einwand: "Ich möchte das hier nicht mit dir klären, nicht vor den Kameras." Alia schien unter der Situation zu leiden, Chantal trat jedoch sichtlich genervt auf: Sie fühle sich "verarscht". Jedoch scheinen sich beide inzwischen neu orientiert zu haben: Chantal ist aktuell mit Hanna Sökeland, der Princess aus Staffel zwei, liiert. Alia erwähnte ebenfalls eine neue Partnerin, deren Identität sie jedoch nicht preisgab.

Bereits während der Show hatte die Verbindung zwischen den beiden Kandidatinnen die Zuschauer begeistert. Gemeinsam beschlossen sie, das Abenteuer "Princess Charming" früher als geplant als Duo zu verlassen. Doch der Realitätstest außerhalb der TV-Produktion verlief offenbar anders als erhofft. Köln 50667-Star Chantal, die nun wieder glücklich verliebt scheint, sprach in der Vergangenheit von den Schwierigkeiten, die das Leben nach einer solchen Sendung für frisch gegründete Beziehungen mit sich bringen kann. Fans konnten in der Vergangenheit miterleben, wie selten Couple-Bildungen aus Datingformaten langfristig Bestand haben – ein Muster, in das auch Chantal und Alia nun passen.

Instagram / chantaljale Chantal-Jale, bekannt aus "Köln 50667"

RTL / Fine Lohmann Alia, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025