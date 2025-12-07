Sind Hanna Sökeland und Chantal etwa schon wieder getrennt?

Bei Hanna Sökeland und Chantal-Jale Kirman (25) scheint es zu kriseln. Vor wenigen Monaten gaben die beiden TV-Stars ihre Beziehung bekannt, nachdem Chantal aus der laufenden Staffel von Princess Charming herausgeflogen war. Doch nun gibt es Grund zur Sorge. Auf den Instagram-Profilen der beiden Frauen sind keine gemeinsamen Fotos oder Videos mehr zu finden. Offensichtlich wurden alle Bilder und Clips, die sie als Paar zeigen, entfernt. In den Kommentaren unter Hannas Beiträgen häufen sich die Fragen ihrer Follower: "Bist du noch mit Chantal?" und "Wo ist Chantal?" Auch auf dem Profil der Köln 50667-Bekanntheit wundert sich ein User: "Nicht mehr mit der Ex-Princess zusammen?"

Im September verkündeten die beiden "Princess Charming"-Stars ihre Liebe mit einem Video im Netz und gingen seitdem sehr öffentlich mit ihrer Beziehung um. Gegenüber Promiflash verriet Hanna kurz darauf, dass sie Chantal ganz offiziell gefragt hatte, ob sie ihre Freundin sein wollte. "Ich hatte einen Goldring ausgesucht – mit einem pinkfarbenen Stein, weil das ihre absolute Lieblingsfarbe ist – und den Abend perfekt vorbereitet", schwärmte die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

Zuvor war Hanna mit ihrer "Princess Charming"-Gewinnerin Jessica Huber liiert. Interessanterweise lernte sie Chantal durch ihre damalige Freundin kennen. Jessica hatte einst eine Gastrolle bei "Köln 50667", wo sie ausgerechnet die Partnerin von Chantals Serienrolle verkörperte. Im Promiflash-Interview erzählte Hanna: "Manchmal ist das Leben einfach richtig schräg – aber ich liebe genau das. Denn ohne diesen verrückten Umweg gäbe es 'uns' heute nicht."

