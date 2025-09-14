Chantal-Jale in Kuppelshow: Hanna Sökeland war eifersüchtig

Hanna Sökeland und Chantal-Jale Kirman (25) schweben auf Wolke sieben, doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Bevor Chantal mit ihrer Partnerin zusammenkam, suchte sie die große Liebe in der Show Princess Charming mit Vanessa Borck (28) als Protagonistin. Für Hanna, die zu diesem Zeitpunkt kaum Kontakt zu Chantal hatte, waren diese Umstände schwer auszuhalten. "Als ich erfahren hatte, dass sie bei 'Princess Charming' mitmacht, hatte ich sogar Eifersucht empfunden. Ich wusste, dass sie jemanden kennenlernen würde, und es hat in mir gebrannt", verriet sie gegenüber Promiflash.

Trotz ihrer Gefühle ließ sich Hanna davon nicht entmutigen. Als sie schließlich erfuhr, dass Chantal bei der Show nicht die große Liebe gefunden hatte, verspürte sie Erleichterung. "Es hat mich nur noch neugieriger gemacht und meinen Wunsch, sie richtig kennenzulernen, verstärkt", gab die Influencerin im Promiflash-Interview zu. Dieser Wunsch führte letztendlich zu ihrem heutigen Liebesglück, denn jetzt sind die beiden ein Herz und eine Seele und genießen ihre gemeinsame Zeit, ohne dass Eifersucht zwischen ihnen steht.

Hanna hat genau wie Chantal ebenfalls Erfahrungen mit "Princess Charming" gemacht. Sie war die Protagonistin der zweiten Staffel und entschied sich am Ende der Show für Jessica Huber. Promiflash verriet Hanna, dass es gerade ihre Ex Jessi war, der sie ihr heutiges Liebesglück zu verdanken hatte. Hintergrund ist folgender: Chantal und ihre frühere Partnerin spielten in der Serie Köln 50667 ein Paar. Dadurch lernte Hanna ihre heutige Freundin kennen.

Anzeige Anzeige

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / chantaljale Chantal-Jale, Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jessi Huber und Hanna Sökeland, Sommerhaus-Kandidaten 2023