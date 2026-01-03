Zwingen neue Fotos Ex-Prinz Andrew zu Epstein-Statement?

Ex-Prinz Andrew (65) steht nach einer neuen Veröffentlichung aus den "Epstein Files" massiv unter Druck: In einem bislang undatierten Foto, das in einer jüngsten Dokumentenflut der US-Behörden auftauchte, liegt der 65-Jährige im Smoking quer über den Schoß von fünf Frauen und grinst in die Kamera – während Ghislaine Maxwell (64) zusieht. Das Bild soll im Salon von Sandringham entstanden sein, wo die Royals traditionell nach dem Weihnachtsdinner zusammenkommen. Die Identitäten der Frauen wurden von US-Juristen geschwärzt. "Das ist ein Moment, der Ehrlichkeit verlangt", sagte eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen dem Magazin OK!. "Angesichts dessen, was diese Akten zeigen, ist es Zeit, dass Andrew endlich die Wahrheit sagt."

Die erneute Aufmerksamkeit trifft Andrew an einer empfindlichen Stelle: In den Unterlagen finden sich E-Mails aus den Jahren 2001 und 2002, in denen ein als "A" gekennzeichneter Absender Ghislaine um Treffen mit "neuen" und "unangemessenen Freunden" bittet. Ghislaine antwortete demnach: "Es tut mir sehr leid, dich zu enttäuschen. Allerdings muss die Wahrheit gesagt werden. Ich habe nur passende Freunde finden können." Weitere Korrespondenzen erwähnen Reisepläne nach Peru und "zweibeinigem Sightseeing" mit "intelligenten, hübschen, lustigen" Mädchen sowie Hinweise auf Andrews Ausstieg aus der Royal Navy und den Tod eines langjährigen Dieners. Zugleich kursieren weitere Fotos, auf denen auch Bill Clinton (79), Kevin Spacey (66), Mick Jagger (82) und Richard Branson (75) zu sehen sind – ohne Datierungen oder Beschriftungen. Belege für Straftaten der Abgebildeten enthalten die Akten nicht. Andrew, der seit Jahren jede Anschuldigung bestreitet und 2022 den Zivilstreit mit Virginia Giuffre (†41) gegen Zahlung eines nicht offengelegten Betrags beigelegt hat, äußerte sich zu den aktuellen Funden nicht. Berichten zufolge wurde er in diesem Jahr zudem vom Weihnachtsprogramm der Royals in Sandringham ausgeschlossen.

Privat wirkt der Rückzug spürbar: Andrew lebt weiterhin in der Royal Lodge bei Windsor, wo Kartons die Flure säumen sollen. Aus dem Umfeld verlautete, König Charles III. (77) habe ihn und Sarah Ferguson (66) angewiesen, das Anwesen zu Beginn des neuen Jahres zu räumen, nachdem er ihnen Titel und Privilegien entzogen hatte. Während Andrew angeblich durch die Hallen wandert und an alten Anreden festhält, soll Sarah einen Rückzugsort in einer nahegelegenen Bar namens "The Dog House" gefunden haben. Schon zuvor war ein Schwarz-Weiß-Foto aufgetaucht, das eine ausgelassene Szene im mutmaßlichen Sandringham-Salon zeigt – mit Ghislaine im Hintergrund. In der Familie galt das Anwesen lange als einer der privatesten Treffpunkte rund um die Feiertage, an dem nach dem Festessen gelacht, gespielt und bis spät erzählt wurde. Genau diese intime Nähe macht die neuen Bilder für viele nun so brisant.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Ghislaine Maxwell in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto im Zusammenhang mit den Epstein-Akten