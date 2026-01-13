"Traumatisiert": Sami Sheen spricht über sexuelle Übergriffe

Sami Sheen (21), die Tochter von Denise Richards (54) und Charlie Sheen (60), hat auf TikTok beunruhigende Details aus ihrem Privatleben geteilt. Die 21-Jährige berichtete ihren Followern von ihrer Erfahrung mit nicht einvernehmlicher sexueller Aggression, die sie nach eigenen Angaben "so viele Male" erlebt habe. Dabei betonte sie, wie traumatisierend diese Begegnungen für sie gewesen seien und wie sehr sie ihr Vertrauen in Männer erschüttert hätten. "Es ist wirklich beängstigend, und es macht mir keine Freude. Es bringt mich an den Punkt, an dem ich nie wieder mit einem Mann intim sein möchte", erklärte sie.

In ihrem Video schilderte Sami, dass diese Aggressionen nicht nur erschreckend, sondern auch extrem verletzend für sie gewesen seien. Selbst bei Männern, die im Alltag als "die nettesten Typen überhaupt" erschienen, habe sie häufig in intimen Momenten Angst verspürt. Sie kritisierte, dass viele Männer gar nicht bemerken würden, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung sei, und forderte mehr Gespräche über Einvernehmlichkeit, Komfort und individuelle Grenzen vor jeglicher Intimität. "Frag einfach, zum Beispiel: 'Darf ich das machen? Ist das okay? Fühlst du dich wohl damit? Tut das weh?'", appellierte Sami und ergänzte, dass ihre Erlebnisse sie nachhaltig geprägt hätten. Die wiederholten schlechten Erfahrungen hätten sie "buchstäblich traumatisiert" und "erschrocken" zurückgelassen. Sie gab zu: "Ich möchte sehr lange nichts mehr mit einem Mann machen. Ich habe wirklich Angst. Ich vertraue keinem von ihnen."

Gleichzeitig nutzte Sami, die bei OnlyFans Karriere machte, die Gelegenheit, um einen eindringlichen Appell für klare Kommunikation vor jeder Form von Intimität zu formulieren. In ihrem Video fragte sie: "Wie kann jemand einer Frau so wehtun wollen? Ist es für sie nicht sexy, sanft mit einer Frau zu sein? Warum sind wir so gewalttätig? Warum? Was ist daran heiß?" Sie betonte, dass jede Person andere Vorlieben habe, doch ohne vorheriges Gespräch dürfe nichts passieren. In der Bildunterschrift unterstrich sie ihre Botschaft noch einmal klar: "Einvernehmlichkeit ist sexy, lasst uns anfangen, danach zu fragen!!!" Für ihre Follower, die der Social-Media-Star seit Jahren an ihrem Leben teilhaben lässt, öffnet Sami mit diesen intimen Einblicken eine sehr persönliche Seite, die weit über den gewohnten Glamour hinausgeht. Sie beweist, dass sie ihre Reichweite auch für ernste Themen nutzen möchte.

Instagram / samisheen Sami Sheen, März 2025

Instagram / samisheen Sami Sheen, August 2025

