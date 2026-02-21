Jennifer Aniston besichtigt Wohnungen mit Freund Jim in NYC

Jennifer Aniston (57) und ihr Freund Jim Curtis scheinen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu planen: Am Freitag wurden die beiden beim Besichtigen einer Wohnung an der noblen Park Avenue auf der Upper East Side in New York gesichtet. Das Paar verließ gemeinsam ein Luxusgebäude, in dem aktuell mehrere Einheiten zum Verkauf stehen, wie das Portal Realtor.com berichtete. Die Schauspielerin trug bei den winterlichen Temperaturen um die zwei Grad einen schwarzen Mantel und eine graue Schalmütze, dazu wählte sie eine weite Jeans und Stiefel. Ihr Partner zeigte sich in einem grauen Mantel, schwarzem Hemd und Khakihosen. Vor dem Gebäude schenkte Jennifer einem Mann mit seinem Hund ein warmes Lächeln – für die bekannte Tierliebhaberin, die selbst drei Hunde besitzt, keine Seltenheit.

Das besichtigte Co-op-Gebäude aus dem Jahr 1925 erstreckt sich über 16 Stockwerke und bietet seinen Bewohnern zahlreiche Annehmlichkeiten wie einen Portier, Concierge, Basketballplatz, Weinkeller, Spielzimmer und Abstellräume für Fahrräder. Die zentrale Lage nahe dem Central Park Reservoir sowie schicken Geschäften und Restaurants macht das Objekt besonders attraktiv. Drei Einheiten stehen zum Verkauf: zwei Vier-Zimmer-Apartments für 5,2 beziehungsweise 5,79 Millionen Dollar (4.888.138 Euro) sowie ein begehrtes Penthouse mit fünf Schlafzimmern für 7,49 Millionen Dollar (6.323.343 Euro). Jim hat seine eigene Immobilie im Seaport-Viertel in Lower Manhattan für 1,5 Millionen Dollar (1.266.357 Euro) zum Verkauf angeboten, was darauf hindeutet, dass er etwas Passendes für sich und Jennifer sucht.

Jennifer und Jim hatten ihre Beziehung im Juli 2025 öffentlich gemacht, als sie bei einem Urlaub auf Mallorca auf einer Yacht gesichtet wurden. Kennengelernt hatten sich die beiden durch gemeinsame Freunde, nahmen sich aber zunächst viel Zeit, einander kennenzulernen, bevor ihre Romanze richtig Fahrt aufnahm. Schon vor wenigen Tagen hatte das Portal RadarOnline berichtet, dass Jennifer und ihr Freund sogar offen über das Thema Adoption gesprochen haben sollen. Insider verrieten dem Magazin, dass Jim als Vater eines Teenagers ganz neue Überlegungen in Jennifer geweckt habe. "Sie reden tatsächlich darüber, gemeinsam ein Kind zu adoptieren", hieß es damals. Freunde der Schauspielerin sollen ihr immer wieder ins Gewissen geredet haben, dass sie eine großartige Mutter wäre.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jennifer Aniston bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles, Beverly Hills, November 2025

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis