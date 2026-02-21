Termin steht: Matty Healy plant wohl Hochzeit mit Gabbriette

Matty Healy (36) und seine Verlobte Gabbriette Bechtel haben offenbar ein Hochzeitsdatum festgelegt. Der Frontmann von The 1975 und das Model, die ihre Verlobung 2024 nach einer neunmonatigen Beziehung bekanntgaben, wollen sich angeblich im Juli dieses Jahres das Jawort geben. Die Trauung soll in einer großen Zeremonie in Kalifornien stattfinden. Wie The Sun berichtet, haben die beiden bereits über 115.000 Euro für Flüge ausgegeben, um ihre engsten Freunde und Familienmitglieder zur Feier nach Kalifornien zu holen. Mattys Ex-Freundin Taylor Swift (36) soll Gerüchten zufolge nur wenige Wochen zuvor, am 13. Juni, ihren Verlobten Travis Kelce (36) heiraten.

Ein Insider verriet gegenüber dem Blatt: "Matty und Gabbriette wollen, dass das die Hochzeit ihrer Träume wird, und es werden absolut keine Kosten gescheut. Sie wollen unbedingt, dass es für alle ihre Liebsten von Anfang bis Ende etwas Besonderes ist, weshalb sie so viel Geld ausgegeben haben, nur um sie dorthin zu bringen. Sie sind so aufgeregt und wissen definitiv, wie man feiert. Es wird unglaublich werden." Matty hatte Gabbriette nach der neunmonatigen Romanze einen Ring mit einem großen schwarzen Diamanten geschenkt, den er extra für sie anfertigen ließ.

Matty und Gabbriette wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als sie bei einem leidenschaftlichen Auftritt in New York City gesichtet wurden. Dies geschah wenige Monate, nachdem sich der Musiker von Taylor getrennt hatte. Mattys Mutter Denise Welch bestätigte die Verlobung des Paares in der TV-Show "Loose Women" und schwärmte: "Wir könnten nicht glücklicher sein. Sie ist alles, was ich mir in einer Schwiegertochter wünschen würde." Die Schauspielerin verriet, dass sie bereits nach fünf Monaten der Beziehung Gabbriette kennengelernt hatte und die junge Frau ihr sofort ans Herz gewachsen sei.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Eamonn M. McCormack/ Getty Images Europe Denise Welch bei den Rainbow Honours 2023 im Natural History Museum, May 2023 in London