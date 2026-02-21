Eric Danes Freunde starten Spendenaktion für seine Töchter

Freunde von Eric Dane (†53) haben eine GoFundMe-Spendenaktion ins Leben gerufen, um seine zwei Töchter Billie Beatrice Dane (15) und Georgia Geraldine Dane (14) zu unterstützen. Der Grey's Anatomy-Star war am 19. Februar im Alter von 53 Jahren nach einem schweren Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, verstorben. Seine Diagnose hatte er zehn Monate vor seinem Tod öffentlich gemacht. Billie und Georgia waren laut dem Spendenaufruf "das Zentrum seiner Welt". Der Schauspieler hinterlässt außerdem seine Ex-Frau Rebecca Gayheart (54), mit der er die beiden Teenager hat.

Die Crowdfunding-Seite wurde von Freunden des verstorbenen Schauspielers eingerichtet, um "medizinische Kosten zu decken und die Zukunft seiner Töchter zu unterstützen". "Mit tiefer Trauer teilen wir den Verlust von Eric Dane nach einem hart erkämpften Kampf gegen ALS", heißt es auf der GoFundMe-Seite. Weiter wird dort erklärt, dass Eric nach seiner Diagnose zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für die ALS-Gemeinschaft geworden sei und seine Stimme sowie seine Plattform genutzt habe, um für Betroffene zu kämpfen und mehr Bewusstsein zu schaffen. "Selbst als seine eigene Gesundheit nachließ, blieb er zutiefst engagiert, anderen zu helfen, die mit der gleichen verheerenden Krankheit konfrontiert sind", so die Freunde. Da seine Krankheit viel schneller fortgeschritten sei, als irgendjemand sich hätte vorstellen können, soll jeder Beitrag helfen, "Stabilität in dieser unglaublich schwierigen Zeit und in der Zukunft für Erics wunderbare Töchter zu schaffen".

Eric hatte im November 2025 für Netflix' Format "Famous Last Words" seine letzten Worte an seine Töchter aufgenommen, die erst nach seinem Tod veröffentlicht werden sollten. "Billie und Georgia, diese Worte sind für euch", sagte er direkt in die Kamera. Er erinnerte sich an gemeinsame Zeiten am Strand in Santa Monica, Hawaii und Mexiko und nannte die Mädchen seine "Wasserbabys". Der Euphoria-Darsteller gab seinen Töchtern vier väterliche Weisheiten mit auf den Weg, darunter die Bedeutung guter Freunde, von Liebe und davon, im Hier und Jetzt zu leben. "Ihr beide seid unterschiedliche Menschen. Aber ihr seid beide stark und widerstandsfähig. Ihr habt Widerstandsfähigkeit von mir geerbt. Das ist meine Superkraft", sagte Eric. Seine Botschaft beendete er mit den Worten: "Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Ein und Alles. Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

Anzeige Anzeige