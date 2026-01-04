Jeff Bridges' Mutter mochte die meisten seiner Filme nicht

Jeff Bridges (76) hat ein sehr klares, aber durchaus liebevolles Urteil seiner Mutter über seine lange Hollywoodkarriere offengelegt – und das fällt überraschend streng aus. In einem Gespräch mit der Zeitung The Oklahoman erzählte der Schauspieler offen, dass seine Mutter Dorothy nur einen kleinen Teil seiner Filme wirklich mochte. "Sie mag 15 bis 20 Prozent der Filme, die ich drehe", sagte Jeff damals. Besonders begeistert war sie ausgerechnet von einer Rolle, in der er den mächtigsten Mann der Welt spielt: dem Präsidenten der Vereinigten Staaten – und zwar im Politthriller "Rufmord – Jenseits der Moral", an Jeffs Seite unter anderem Gary Oldman (67), Joan Allen und Christian Slater (56).

Im Interview erklärte Jeff, der nach seinem Kampf gegen den Krebs zuletzt in der Serie "Old Man" zu sehen war, dass sich sein eigener Geschmack stark von dem seiner Mutter unterscheidet. Sie sei vor allem dann zufrieden gewesen, wenn er "professionelle Männer" verkörperte, etwa einen Arzt oder eben einen Präsidenten. Rollen mit Autorität, klarer Verantwortung und moralischer Haltung kamen bei Dorothy besonders gut an. "Als ich den Präsidenten der Vereinigten Staaten gespielt habe, war sie begeistert", erinnerte sich Jeff. Genau diese Kriterien erfüllt "Rufmord – Jenseits der Moral": Jeff verkörpert darin einen souveränen Staatschef, der in einen schleichenden politischen Skandal gerät, während an seiner Seite ein hochkarätiges Ensemble spielt, darunter auch Sam Elliott, mit dem er zuvor schon bei "The Big Lebowski" vor der Kamera stand.

Dorothy Bridges war selbst Schauspielerin und kannte das Filmgeschäft aus eigener Erfahrung, was ihren klaren Blick auf die Karriere ihres Sohnes prägte. Sie soll genau gewusst haben, welche Figuren sie bei Jeff auf der Leinwand sehen wollte: Männer, die Ordnung ausstrahlen, Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen – weniger die gescheiterten, zweifelnden oder exzentrischen Charaktere, für die der "The Big Lebowski"-Star heute von vielen Fans verehrt wird. Für Jeff blieb der familiäre Beifall trotzdem etwas Besonderes, gerade weil er nicht selbstverständlich war. Hinter den Kulissen galt Dorothy als wichtiger Fixpunkt in der Schauspielerfamilie, in der über Rollen und Projekte ganz selbstverständlich am Esstisch gesprochen wurde – manchmal mit Applaus, manchmal mit hochgezogener Augenbraue.

Getty Images Jeff Bridges und seine Mutter Dorothy beim HFPA-Installations-Luncheon 2003 im Beverly Hills Hotel

Getty Images Jeff Bridges beim "D23: The Ultimate Disney Fan Event" in Anaheim, Kalifornien, am 9. August 2024

Getty Images Jeff Bridges feiert mit seiner Mutter Dorothy Dean Bridges nach dem Modern Masters Award in Santa Barbara, 2003

