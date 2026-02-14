Selena Gomez verzaubert im Pyjama bei ihrem Beauty-Event

Selena Gomez (33) hat in Los Angeles ein Galentines-Dinner für Rare Beauty ausgerichtet – und setzte dabei auf einen überraschend eleganten Pyjama-Look. Am Donnerstagabend traf sich die Unternehmerin mit ihrem Team und Gästen im Diner Max and Helen's im Larchmont Village, wo sie, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, gemeinsam mit den Anwesenden feierte und eine kurze Ansprache hielt. Sie kam in schwarzen Pyjamahosen mit Federsaum und passendem Oberteil, kombinierte dazu geschlossene schwarze Pumps, silberne Hängeohrringe und eine kleine rosa Schleife im halb hochgesteckten Haar.

Passend zu ihrem Beauty-Imperium war auch das Setting bis ins kleinste Detail durchgestylt. Wie in der Instagram-Story des offiziellen Rare-Beauty-Accounts zu sehen war, stand alles im Zeichen des romantischsten Tages des Jahres: von luftigen Pastellballons, üppigen Blumensträußen auf den Tischen und einer großen rosa Schleife an der Eingangstür des Diners, alles war im Valentinstags-Look. Auf einem rosa Notizblock stand "Always together XO Rare Beauty", während auf der Karte süße Leckereien wie Eisbecher mit Sahne, Zimtschnecken und Pancakes standen. Selena setzte bei ihrem Make-up auf einen klassischen Glam-Look mit betonten Wimpern, sanftem Lidschatten, warmem Blush und nudefarbenen Lippen.

Nach dem Termin steht das nächste Highlight an: der Valentinstag mit Ehemann Benny Blanco (37), den sie in diesem Jahr erstmals als verheiratetes Paar verbringen. Die Turteltauben gaben sich erst vor wenigen Monaten, im September 2025, das Jawort. In einem vergangenen Interview mit Allure schwärmte die Sängerin von ihrem Gatten. "Ich schätze sein Herz, seine Freundlichkeit, seine Eigenheiten... Er ist einer der Menschen in meinem Leben, die mich am meisten erden, und er gibt mir das Gefühl, ganz normal zu sein", erklärte Selena voller Liebe.

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Februar 2026

Instagram / nicolconcilio Influencerin Nicole Concilio und Selena Gomez beim Rare-Beauty-Galentines-Day

Instagram / selenagomez Benny Blanco, Produzent