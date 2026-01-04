Jens Riewa & Co.: Das verdienen "Tagesschau"-Sprecher

Die "Tagesschau" gehört für Millionen Deutsche zum abendlichen Ritual. Die Hauptausgabe um 20 Uhr lockt regelmäßig mehr als zehn Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Neben den Nachrichten selbst stehen dabei auch die Nachrichtensprecher wie Susanne Daubner (64) oder Jens Riewa (62) im Mittelpunkt. Doch wie viel Geld verdienen sie für ihren Einsatz vor der Kamera eigentlich? Nach Angaben des früheren Chefredakteurs Kai Gniffke lag das Honorar 2019 für eine Sendung bei 259,89 Euro, wie Moviepilot berichtet. Da sich diese Angaben auf ein sechs Jahre zurückliegendes Gehalt beziehen, dürfte der Betrag inzwischen angepasst worden sein.

Die Vergütung für andere Sendezeiten liegt unter dem Honorar der Hauptausgabe um 20 Uhr. Wer glaubt, dass diese Summe nicht besonders hoch sei, sollte bedenken: Die Sprecher der "Tagesschau" sind keine fest angestellten Mitarbeiter der ARD, sondern arbeiten frei für den NDR. Da sie jedoch oft mehrere Einsätze pro Woche – teils sogar am gleichen Tag – haben, können die Einnahmen schnell in den Tausender-Bereich pro Woche steigen. Zudem sind viele der Sprecher auch abseits der Nachrichten gefragt.

Neben ihren Aufgaben vor der Kamera entfalten einige "Tagesschau"-Sprecher auch ihre Talente in anderen Bereichen. Thorsten Schröder beispielsweise hat sich als Sport- und Reisebuchautor einen Namen gemacht. Susanne und Jens hingegen nutzen ihre Bekanntheit für zahlreiche TV-Auftritte. Solche Zusatzprojekte bieten den beliebten Fernsehpersönlichkeiten nicht nur zusätzliche Einnahmequellen, sondern ermöglichen ihnen auch, ihre Interessen neben dem Nachrichtensprechen auszuleben.

Imago Moderator Jens Riewa im September 2020

NDR/Thorsten Jander (M) Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

Instagram / thorsoschroeder Thorsten Schröder, Moderator