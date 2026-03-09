"Ich habe kein Privatleben": Damit hadert Shirin David

Shirin David (30) hat in der neuen Netflix-Dokumentation "Barbara – Becoming Shirin David" nun wohl ein überraschend privates Geständnis gemacht. Die erfolgreiche Rapperin und Unternehmerin kämpft mit der Balance zwischen ihrer Karriere und ihrer Freizeit – und scheint dabei oft auf der Strecke zu bleiben. "Ich habe kein Privatleben", erklärt die 30-Jährige laut Bild in der Dokumentation. Sie hadert damit, wie sie ihre verfügbare Zeit zwischen persönlichen Bedürfnissen und beruflichen Verpflichtungen aufteilen soll: "Wenn es privat richtig gut läuft, dann vernachlässigst du gerade Möglichkeiten, wovon andere Menschen träumen. Für was entscheidest du dich jetzt?"

Die Kamera begleitet Barbara Shirin Davidavicius auf ihrem Weg von der Privatperson zur gefeierten Rapperin Shirin David. Dabei nimmt sie die Zuschauer mit hinter die Kulissen ihrer "Schlau aber Blond"-Arenatour. Wie Bild berichtet, gewährt Shirin zudem ungewöhnlich intime Einblicke in ihr Leben abseits von Glamour, roten Teppichen und Business-Meetings. Die Dokumentation zeigt nicht nur die glitzernde Fassade, sondern auch die Kompromisse, die nötig sind, um Karriere und Privatleben zu jonglieren. Fans können nun ab dem 13. März 2026 exklusiv auf Netflix miterleben, wie Shirins Alltag wirklich aussieht.

Bereits zuvor verriet Shirin, dass der Dreh der Doku für sie eine große Herausforderung war: "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nah an mich heranzulassen, auch an meine Familie", erklärte die 30-Jährige laut spot on news. Shirin betonte, dass sie etwas schaffen wollte, das wirklich "authentisch" ist und ihren Fans zeigt, wer sie hinter der Bühne und abseits des Rampenlichts wirklich ist. Welche persönlichen Einblicke sie in "Barbara – Becoming Shirin David" noch preisgeben wird und wie die Zuschauer auf das Projekt reagieren, bleibt abzuwarten.

Getty Images Shirin David, Rapperin

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Action Press Shirin David bei der Vetements-Show in Paris 2024