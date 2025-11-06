Mittlerweile von Jakub geschieden? Kate Merlan klärt auf

Bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" hat Kate Merlan (38) klargestellt, wie es um ihre Ehe mit Jakub Merlan-Jarecki (30) steht. Im Gespräch mit Promiflash stellte der Reality-TV-Star klar: "Der Stand der Dinge ist, dass Jakub und ich aktuell immer noch nicht geschieden sind", sagte Kate. Die beiden sind schon lange getrennt, offiziell aber weiterhin verheiratet. Außerdem gab es zuletzt Verwirrung um gemeinsame Fotos der beiden im Netz. Doch Kate stellte klar, dass es hierfür eine simple Erklärung gibt.

Die Schnappschüsse haben einen ganz pragmatischen Hintergrund: Kate und Jakub kümmern sich weiterhin gemeinsam um ihre beiden Bulldoggen. "Wir haben zwei Hunde. Das sind unsere Kinder. Und wir haben ein geteiltes Sorgerecht. Die gehören zu 50 Prozent ihm und zu 50 Prozent mir. Und dementsprechend ist unser Kontakt nach wie vor natürlich sehr eng", erklärte Kate. Die beiden treffen sich offenbar regelmäßig, um die Betreuung ihrer vierbeinigen Freunde zu besprechen und zu organisieren.

Schon in der Vergangenheit hatte Kate angedeutet, dass formale Schritte rund um die Ehe für sie nicht die oberste Priorität haben. Auch Jakub machte früher deutlich, dass das Thema zwar immer wieder präsent sei, aber im Alltag andere Aufgaben wichtiger wären. Dennoch gelingt es den beiden Promis offenbar nach wie vor, auf freundschaftlicher Basis in Kontakt zu bleiben, während sie ihre jeweiligen Leben getrennt voneinander gestalten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar