Kevin Njie startet Podcast zu Trennung & seinem Verschwinden

Kevin Njie (29) plant den großen Rundumschlag: Nach längerer Funkstille hat sich der Realitystar auf Instagram zurückgemeldet und einen fünfteiligen Podcast angekündigt, in dem er "einmal aufräumen" will – mit Namen, Fakten und sehr privaten Einblicken. Losgehen soll es in Kürze, aufgenommen wurde nach seinen Worten auf Bali, wo sich Kevin aktuell aufhält. Im Fokus stehen Fragen, die seine Community seit Wochen beschäftigen: Was ist passiert, wer war beteiligt, und wie geht es weiter? Als ersten Programmpunkt nennt Kevin die Trennung von ihm und Emely Hüffer (29) – samt Blick auf ihren gemeinsamen Sohn Ocean. Danach will er sich seiner TV-Vergangenheit widmen, den Ereignissen auf Bali und seiner Zeit dort, die sich über 120 Tage zog. Das fünfte Kapitel hält er noch zurück, "aus vertraglichen Gründen".

Mehr Details verrät der Sportler in seiner IAnsage: Der Podcast sei sein erstes großes Statement überhaupt, nach Jahren, in denen über ihn viel behauptet worden sei und er geschwiegen habe. Titel und Veröffentlichungstermin behält Kevin vorerst für sich, ebenso, ob Gäste zu Wort kommen. Klar ist jedoch, welche Themen die Episoden tragen: Teil zwei dreht sich explizit um Are You The One? und den Reality-TV-Kosmos, Teil drei soll "die ganze Geschichte" dessen erzählen, was auf Bali passiert ist. In Teil vier kündigt er an, die "120 Tage Bali und Auswanderung" einzuordnen – ob als Plan, Versuch oder abgeschlossene Sache, lässt er offen. Zum verschlossenen fünften Thema sagt Kevin lediglich, dass Verträge ihn noch bremsen. Sein Ziel: offene Fragen schließen und "die Wahrheit" aus seiner Sicht darlegen.

Privat klingen bei Kevin Entschluss und Nervosität an. "Es ist auch zum ersten Mal, dass ich so ein Statement oder irgendwas mache", sagt er in seiner Instagram-Story und spricht von einem "megagroßen Schritt", weil er Aspekte teilt, die er "bisher noch nicht so geteilt" habe. Wer ihm schon länger folgt, kennt seine Wechsel zwischen Sport, Modeljobs und TV-Projekten – und die intensive Verbundenheit mit seinem Sohn Ocean. Aus Bali meldete er sich zum Jahreswechsel mit einem ruhigen, direkten Ton, bedankte sich für Geduld und Unterstützung und betonte, es gehe ihm gut. Dass er seine Sicht nun strukturiert in fünf Kapiteln erzählen will, passt zu seinem Bedürfnis nach Klarheit – und zu dem Wunsch, persönliche Erfahrungen nicht nur zu erklären, sondern für sich selbst aufzuarbeiten.

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

