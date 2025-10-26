Nach Verschwinden: Kevin Njie nimmt sich Social-Media-Pause

Kevin Njie (29) hat sich entschieden, eine Pause einzulegen. Nach den turbulenten Tagen rund um sein Verschwinden auf Bali lässt der Reality-TV-Star über seinen Instagram-Account verkünden, dass er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzieht. "Hey, Kevin nimmt sich bis zum 23.11. eine kleine Auszeit, um etwas Energie zu tanken und zur Ruhe zu kommen. Danach meldet er sich wieder bei euch. Passt gut auf euch auf und vergesst nicht, euch selbst auch mal eine Social-Media-Pause zu gönnen", heißt es in der Nachricht.

Diese Entscheidung kommt nicht unerwartet, da es in letzter Zeit ruhig um den Too Hot To Handle: Germany-Star war. Sein plötzliches Verschwinden auf Bali sorgte für reichlich Aufsehen: Seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) hatte einen Suchaufruf gestartet, doch er wurde glücklicherweise wohlbehalten wiedergefunden. Seitdem hielt er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Die aktuelle Nachricht zeigt, dass Kevin auf seine psychische Gesundheit achtet und bewusst eine Auszeit nimmt, um gestärkt zurückzukehren.

Bereits vor einer Woche hatte Kevin sich erstmals nach seinem Verschwinden auf Bali bei seinen Fans gemeldet. In einer emotionalen Instagram-Story bedankte sich der Sportler für die große Anteilnahme: "Danke an alle, die mir geschrieben haben, die sich Sorgen gemacht und mich gesucht haben. Ich hatte keine Ahnung, was da alles im Internet los war, und es hat mich ehrlich berührt zu sehen, wie viele Menschen an mich gedacht haben." Die Anteilnahme zahlreicher Menschen schien Kevin spürbar bewegt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Nije, ehemaliger "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

Anzeige Anzeige