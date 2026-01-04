Luke Littler (18) wird zum zweiten Mal Darts-Weltmeister

Luke Littler (18) hat es schon wieder getan: Der 18-jährige Engländer krönt sich im Londoner Alexandra Palace zum Doppelweltmeister und fegt im WM-Finale mit 7:1 über Gian van Veen hinweg. Vor ausverkauften Rängen stemmt Luke die Sid-Waddell-Trophy zum zweiten Mal in Folge. Gespielt wurde am Samstagabend, auf der großen Bühne des "Ally Pally", mit der Unterstützung eines lautstarken Publikums. Auf der anderen Seite stand der Niederländer Gian van Veen, 23 Jahre alt, erstmals in einem WM-Endspiel. Trotz eines verlorenen ersten Satzes, einer kurzen Schrecksekunde durch eine Wespe bei 3:1 und der frühen Gegenwehr des Kontrahenten blieb "The Nuke" eiskalt – und zeigte, mit wem bei dieser WM wirklich zu rechnen war.

Nach zähem Beginn drehte Luke das Match im zweiten Satz und setzte anschließend zum Sturmlauf an. Van Veen, der zuvor mit Glanzleistungen bis ins Finale marschiert war, fand in den letzten sechs Sätzen nur noch drei Legs. Luke dominierte mit einem 106er-Average und 16 180ern, ließ kaum Doubles liegen und nahm dem Europameister regelmäßig den Aufschlag ab. Als erster Spieler seit Gary Anderson vor zehn Jahren verteidigt der Weltranglistenerste damit erfolgreich den Titel. Für den Triumph gibt es nicht nur Ruhm, sondern auch Rekordsummen: Eine Million Pfund für Luke, 400.000 Pfund für den Finalgegner.

Auf seinem Instagram-Profil brachte der Sportler seine Freude in mehreren Beiträgen zum Ausdruck. So teilte er unter anderem ein Video, in dem er, mit seinem Pokal in der Hand, von seinen Liebsten mit tosendem Applaus empfangen wird. Überglücklich über seinen Sieg und die Unterstützung seiner Freunde fällt er seiner Partnerin Faith Miller in die Arme und gibt ihr abschließend einen Kuss. "Was für eine Nacht. Danke, dass ihr alle hinter mir steht", kommentiert er seinen Beitrag.

Getty Images Luke Littler präsentiert die Sid-Waddell-Trophäe nach dem Finalsieg über Gian van Veen bei der World Darts Championship in London, Januar 2026

Getty Images Luke Littler feiert den Sieg im Finale der Paddy Power World Darts Championship gegen Gian van Veen im Alexandra Palace, London

Instagram / lukethenukelittler Darts-Star Luke Littler und seine Freundin Faith Miller