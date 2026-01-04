Misshandlung: Marius Borg Høibys Ex blickt aufs Jahr zurück

Nora Haukland hat ein hartes Jahr hinter sich, denn sie ist in den Gerichtsprozess gegen ihren Ex Marius Borg Høiby (28) involviert. Sie selbst soll ein Opfer von physischer und verbaler Misshandlung durch den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) geworden sein. Auf Instagram blickt die Influencerin nun auf das turbulente Jahr 2025 zurück. "2025... Was für ein Jahr du gewesen bist. Ich bin verliebt in das Jahr 2025 gegangen und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie das Jahr werden würde, aber nichts von dem, was ich erwartet hatte, ist eingetreten", beginnt sie ihren nachdenklichen Post. In diesem Jahr habe sie viel über sich selbst lernen müssen, was zu teils düsteren Erkenntnissen führte: "Ich habe mental einen Sturm durchlebt und hart gekämpft, um den Kopf über Wasser zu halten. Ich war sehr ängstlich... hatte Angst... Angst, missverstanden zu werden. Angst, etwas Falsches zu sagen, Angst, gejagt zu werden."

Durch diese Ängste seien Noras Mauern um sich herum noch höher geworden. Doch auch wenn sie sich so zunächst nach außen abschottete, konnte sie so lernen, wer sie selbst sei. Mit dem Kennenlernen ihrer selbst war die Norwegerin schließlich auch in der Lage, Freunde und Familie näher an sich heranzulassen. "Obwohl ich die Welt oft ausgeschlossen habe, war ich erfolgreicher denn je, aber es war nicht einfach. Ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet, das alle Erwartungen übertroffen hat, und ich muss mich tausendfach bei allen bedanken, die mich anfeuern und unterstützen", stellt sie schließlich offenbar zufrieden fest.

Trotz der positiven Erkenntnisse für das vergangene Jahr ist der Prozess gegen Marius noch nicht ausgestanden. Der Royal-Spross ist nach wie vor der Vergewaltigung und Misshandlung angeklagt. Nora hat er angeblich zwischen Sommer 2022 und Herbst 2023 mehrfach misshandelt, teilweise auch unter Einsatz von Gewalt. Sie soll aber längst nicht die Einzige sein, der das widerfuhr. Im Dezember 2024 erklärte die Netz-Bekanntheit in ihrem Podcast "Nora svarer", dass die Beziehung mit Marius bei ihr Spuren hinterließ. Sie leide seitdem unter starken Angstzuständen mit Symptomen wie Schwindel oder Atemnot. Dennoch wolle sie ihre Erfahrungen offen teilen, um anderen Opfern gewalttätiger Beziehungen den Rücken zu stärken.

