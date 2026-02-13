Ariana Grande möchte in Biopic von Maus verkörpert werden

Ariana Grande (32) hat eine ausgefallene Vorstellung davon, wie sie in einer möglichen Filmbiografie verkörpert werden möchte. Die Sängerin und Schauspielerin witzelte in einem Interview mit Backstage, dass sie sich eine kleine Maus in dieser Rolle wünscht. "Es wäre ein winziger, wunderschöner Kurzfilm mit Mäusen, die mein ganzes Leben nachspielen, mit kleinen Untertiteln unten", erklärte sie. Eine andere Umsetzung käme nicht infrage. Ariana fügte hinzu: "Das ist die einzige Version, die mich interessiert."

Neben ihren Plänen für eine fiktive Biografie reflektierte die "7 Rings"-Sängerin auch über ihre Karriere als Schauspielerin und ihre Arbeit an dem Musical Wicked. Ariana war in der Rolle der Glinda zu sehen, einer Figur, die sie mit Stolz verabschiedet. "Es fühlt sich an wie der richtige Moment, dieses Kapitel zu schließen", behauptete sie. Nach jahrelanger Pause in der Branche bedeutete der Einstieg in die Rolle eine echte Herausforderung für die Künstlerin, da ihr Image als Popstar zunächst nicht mit der anspruchsvollen Rolle in Verbindung gebracht wurde. Doch Ariana betonte, dass sie durch harte Arbeit beweisen konnte, dass sie in der Lage war, ihre wandelbare Seite darzustellen.

Während Ariana sich derzeit auf neue Projekte vorbereitet, sorgt ihr Name auch abseits ihrer Musik- und Schauspielkarriere immer wieder für Gesprächsstoff. Erst vor wenigen Tagen geriet sie wegen eines Bildbearbeitungsfehlers auf einem Modefoto in die Schlagzeilen. Ein zusätzlicher Finger ließ Fans auf Instagram staunen und diskutieren. Trotz solcher kuriosen Ereignisse bleibt Ariana durch ihre charmante und humorvolle Art ein Publikumsliebling, der nicht nur mit seiner Musik, sondern auch durch skurrile Ideen wie die Maus-Biografie beeindruckt.

Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked For Good" Q&A des California Film Institute in San Rafael, Dezember 2025

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026