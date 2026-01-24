Cynthia übergangen: Hass für Kate Hudsons Oscar-Nominierung

Kate Hudson (46) ist zurück im Oscar-Rennen. Am Donnerstagmorgen wurde die Schauspielerin für "Song Sung Blue" als Beste Hauptdarstellerin nominiert. In dem Biopic spielt Kate Claire Sardina, steht Seite an Seite mit Hugh Jackman (57) vor der Kamera und singt sich durch Neil-Diamond-Klassiker. Die Nominierung kommt 25 Jahre nach ihrem ersten Academy-Award-Anlauf für "Almost Famous" und setzt damit einen späten, aber lauten Karriere-Haken. Ganz ohne Diskussionen läuft es aber nicht: Denn während Kate ihre zweite Oscar-Chance bejubelt, hagelt es auf X auch kritische Stimmen. "Warum hat Kate eine Nominierung bekommen und nicht Cynthia Erivo, die großartig ist?", heißt es.

Andere gehen einen Schritt weiter, nennen die Auswahl "lächerlich" und "ohne Sinn". Tatsächlich blieb Cynthia Erivo mit Wicked: For Good außen vor, ebenso Ariana Grande (32) in der Nebendarstellerinnen-Kategorie. Brisant: "Song Sung Blue" geht mit genau einer Nominierung ins Rennen – Kates. Die 46-Jährige war zuvor bereits für den Golden Globe im Bereich Musical/Komödie im Gespräch, den am Ende jedoch Rose Byrne (46) für "If I Had Legs I'd Kick You" einsackte.

Starker Gegenwind kam zuletzt auch aus dem Umfeld der realen Vorlage: Michael Sardina Jr., der Sohn des verstorbenen "Song Sung Blue"-Stars Mike Sardina, stellte öffentlich Teile des neuen Films infrage. Kate rückte am Tag der Nominierungen jedoch die echte Claire in den Mittelpunkt. "Claire ist so glücklich", behauptete sie gegenüber Deadline. Ihre Aufgabe sei es gewesen, der wahren Geschichte "so ehrlich wie möglich" zu dienen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Cynthia Erivo und Kate Hudson

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025