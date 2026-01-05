Callum Turner als neuer Bond? Dua Lipa soll Titelsong singen

Schauspieler Callum Turner (35) wird derzeit als heißer Nachfolger von Daniel Craig (57) als James Bond gehandelt. Wie die Mail on Sunday berichtet, hat sich Callum seinen Freunden gegenüber bereits als neuer Superagent zu erkennen gegeben. Und das ist noch nicht alles: Im Hintergrund laufen angeblich die Gespräche, dass Callums Freundin und Verlobte Dua Lipa (30) ihre Stimme für den neuen Titelsong leihen soll.

Laut dem Magazin soll Callum in seinem Umfeld kein Geheimnis mehr daraus machen, dass er die begehrte Rolle ergattert habe. "Er plaudert es überall herum. Callum ist der neue Bond, es ist bestätigt. Jeder in seinem Kreis spricht darüber. Es ist das schlecht gehütetste Geheimnis überhaupt", zitiert die Mail on Sunday einen Insider. Ein weiterer Insider verriet: "Dua ist überglücklich für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond-Thema aufnehmen." Offizielle Kommentare gibt es bisher jedoch nicht. Weder das Power-Paar noch Amazon, das die Rechte an der Kult-Reihe übernommen hat, äußern sich derzeit zu den Gerüchten.

Viel ist über den neuen Bond-Film noch nicht bekannt. Hinter den Kulissen läuft die Planung des "Bond 26" laut Mail on Sunday jedoch auf Hochtouren. Callum, der in London aufwuchs und nach ersten Modeljobs mit "Fantastic Beasts" und "Masters of the Air" auffiel, ist seit Anfang 2024 mit Dua Lipa liiert, im Sommer folgte die Verlobung. Für Dua Lipa wäre es nicht der erste Filmsoundtrack, den sie beisteuern würde. 2019 sang sie "Swan Song" für den Streifen "Alita: Battle Angel" ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa und Callum Turner bei der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty