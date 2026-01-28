In Chanel: Diese Stars glänzen auf der Pariser Fashion Week

Stars en masse bei Chanel in Paris: Dua Lipa (30), Nicole Kidman (58) und viele mehr lieferten am Dienstag bei der Haute-Couture-Show Frühjahr/Sommer 2026 im Rahmen der Paris Fashion Week große Auftritte. In der Graustadt setzte Dua Lipa mit einem gelb-roten Chanel-Kostüm aus Rock und Jacke ein leuchtendes Statement und winkte Fans mit passender Tasche zu. Nicole Kidman traf in einem schwarzen, federnbesetzten Mini und dunkler Sonnenbrille ein und nahm neben Modechefin Anna Wintour (76) in der ersten Reihe Platz.

Nicole sorgte drinnen wie draußen für Foto-Blitzgewitter, posierte in ihren zweifarbigen Pumps und ließ sich neben Künstler Arthur Jafa ablichten. Neben der Schauspielerin und der Sängerin beeindruckten weitere große Stars mit ihrer Anwesenheit: Asap Rocky (37) brillierte bei der Fashion Show in einem Look aus schwarzem Leder, lachsfarbenem Hemd und einer Krawatte im Zebra-Look. Passend zu seinem tierischen Accessoire kombinierte er eine Handtasche aus grünem Krokodilleder und goldenem Schmuck. Gracie Abrams (26) und Tilda Swinton (65) entschieden sich für kuschelige Chanel-Outfits.

Neben Nicole ließ sich auch ihre Tochter Sunday Rose Kidman-Urban bei der Pariser Fashion Week blicken. Das Nachwuchsmodel besuchte allerdings die Show von Christian Dior und legte auf ihrem Weg zur Veranstaltung einen stylishen Auftritt hin, der coole Eleganz und Lässigkeit ausstrahlte. Sie erschien in einer verkürzten Lederjacke, weiten grauen Cargo-Jeans, schwarzen Stiefeln und mit einer Dior-Satteltasche über der Schulter.

Getty Images Dua Lipa und A$AP Rocky bei der Chanel Haute Couture Show während der Paris Fashion Week

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week

Getty Images Tilda Swinton bei der Chanel Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, Januar 2026

Getty Images Gracie Abrams bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 während der Paris Fashion Week

Imago Anna Wintour bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Fashion Week im Grand Palais