Dua Lipa teilt süßen Paris-Moment mit ihrem Verlobten Callum

Dua Lipa (30) gönnt sich nach Tourstress eine Auszeit in der Stadt der Liebe – und nimmt ihren Verlobten Callum Turner (35) gleich mit. In Paris verbrachten die Sängerin und der Schauspieler eine Winterwoche voller Romantik, Restaurantbesuche und Spaziergänge durch die frostige Metropole. Auf Instagram zeigte Dua jetzt eine Auswahl ihrer liebsten Momente und schrieb schlicht: "Eine perfekte Woche." Zu sehen sind die beiden unter anderem beim Bummeln durch die französische Hauptstadt. Mit dabei: ein Hund, dicke Winterjacken und jede Menge Fashion-Highlights, mit denen die Musikerin ihre Fans einmal mehr in den Kommentaren ausflippen ließ.

Mal trägt die "One Kiss"-Interpretin ein Denim-Outfit mit auffälligen Fell-Boots, mal ein kurzes weißes Knopfkleid, kombiniert mit blickdichten Strumpfhosen und kniehohen Lederstiefeln. Während Dua vor der Kamera posiert, gibt sich Callum deutlich lässiger – in Jeans, dunklem Mantel und in Mütze und Schal eingepackt führt der Schauspieler entspannt den Vierbeiner durch die Straßen. Weitere Fotos zeigen die Musikerin beim Fine Dining.

Dua und Callum hatten Anfang 2024 erstmals für Schlagzeilen gesorgt, als gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit die Dating-Gerüchte anheizten. Im Juli folgte die offizielle Bestätigung ihrer Beziehung und rund ein Jahr später, im Juni 2025, verkündete Dua glücklich, dass das Paar bereits seit einiger Zeit verlobt ist. Der Klunker, den die Britin seither an ihrem Ringfinger trägt, soll einer Quelle von OK! Magazine zufolge mit einem Zwei-Karat-Brillanten versehen sein.

IMAGO / ABACAPRESS Dua Lipa und Callum Turner im Januar 2025

Instagram / dualipa Callum Turner im Januar 2026 in Paris

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa in Paris