Liam Gallagher wütend: Ex-Affäre fordert noch mehr Unterhalt

Liam Gallagher (53) musste sich nun in New York vor Gericht verantworten – es geht um den Unterhalt für Tochter Gemma. Die heute 12-Jährige stammt aus einer kurzen Beziehung mit der US-Musikjournalistin Liza Ghorbani und lebt bei ihrer Mutter. In der jüngsten Anhörung, die laut The Standard in der vergangenen Woche remote stattfand, prallten die Vorwürfe aufeinander: Der Oasis-Frontmann soll beanstandet haben, der Geldeinsatz werde "unangemessen" verwendet, während Liza ihm vorwarf, sie schlechtzumachen. Die Mutter fordert nun eine deutliche Erhöhung der jährlichen Zahlungen und begründet dies mit Gemmas Autismus sowie ihrem Bedarf an besonderer Förderung. Laut The Sun geht es dabei um 86.000 Euro pro Jahr für Kinderbetreuungskosten, 26.000 Euro pro Monat für Wohnkosten und 6.000 Euro für Urlaubskosten.

Wie The Standard berichtet, geht aus Unterlagen einer Anhörung vom Juni 2025 hervor, dass seit einem vertraulichen Vergleich im Jahr 2015 rund 866.000 Euro an Unterhalt geflossen sein sollen. Demnach zahlte der Sänger etwa 3.500 Euro im Monat. Neben höheren Zahlungen fordert Liza nun auch eine Prüfung von Liams Einkünften aus seiner kürzlich beendeten Tournee. Die Britpop-Reunion-Tour soll Berichten zufolge rund 404 Millionen Euro eingespielt haben. Außerdem wurde Liam bereits wegen Nichterscheinens vor Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt und hat öffentlich eingeräumt, dass er Gemma zwar nie getroffen habe, im Bedarfsfall jedoch helfen würde.

Neben Gemma hat Liam drei weitere Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Dazu zählen Tochter Molly aus der Beziehung mit Sängerin Lisa Moorish sowie die Söhne Lennon und Gene aus seinen Ehen mit Patsy Kensit und Nicole Appleton (51). Privat scheint der Britpop-Star derzeit einen Gang zurückzuschalten. Er ist mit seiner Co-Managerin Debbie Gwyther verlobt und will London nun offenbar hinter sich lassen. Auf X verkündete Liam kürzlich, ein Haus in den Cotswolds gekauft zu haben, um ein ruhigeres Kapitel in seinem Leben einzuschlagen. Wie turbulent es jedoch in Sachen Unterhalt weitergeht, bleibt vorerst offen.

Getty Images Liam Gallagher im Februar 2022

Mike Coppola/Getty Images Liza Ghorbani, Journalistin

Getty Images Liam Gallagher, Juni 2022

