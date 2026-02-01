Liam Gallagher gestresst: Gerichtsstreit um uneheliches Kind

Liam Gallagher (53) liefert sich einen neuen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Affäre Liza Ghorbani. Wie Mirror und Daily Mail berichten, geht es dabei um viel Geld für ihre gemeinsame Tochter Gemma. Vor einem Gericht in New York forderte die Musikjournalistin, die mit dem Sänger 2010 eine kurze Liaison hatte, umgerechnet mehr als 575.000 Euro Unterhalt im Jahr für das 12-jährige Mädchen, das den Berichten zufolge autistisch ist und daher besondere Förderung benötigt. Liam selbst schaltete sich nur per Video in die Verhandlung ein, während Liza persönlich im Saal erschien. Im Raum stehen hohe Summen für Miete, Nanny und Urlaube – wie der Zoff um Geld und Verantwortung am Ende ausgeht, ist noch völlig offen.

In den Unterlagen wird detailliert aufgelistet, was Liza künftig von dem Oasis-Star verlangt: umgerechnet rund 26.000 Euro im Monat für ein neues Zuhause mit Pool, dazu etwa 86.000 Euro pro Jahr für eine Nanny sowie ein zusätzliches Urlaubsbudget. Insgesamt soll Liam laut den Forderungen etwa 587.000 Euro jährlich für den Unterhalt von Gemma zahlen. Nach Angaben des Gerichts hat der Musiker seit einer Vereinbarung im Jahr 2015 bereits mehr als 864.000 Euro überwiesen, später kamen wegen der autismusspezifischen Förderung noch weitere Zahlungen für Schule und Betreuung dazu. Laut The Sun erhoben beide Seiten in der aktuellen Anhörung schwere Vorwürfe gegeneinander – Liza warf Liam vor, sie schlechtzureden, während der Sänger ihr vorhielt, das Geld für ihre Tochter nicht angemessen zu verwenden. Der zuständige Richter machte das Verfahren inzwischen nicht-öffentlich, um Gemma zu schützen.

Hinter den nüchternen Zahlen steht eine komplizierte Familiengeschichte: Gemma ist Liam Gallaghers jüngstes Kind aus einer Affäre, die öffentlich wurde, als Liza 2013 eine millionenschwere Klage einreichte, um seine Vaterschaft und Unterhalt durchzusetzen. Der Musiker, der neben Gemma noch Tochter Molly sowie die Söhne Lennon und Gene aus früheren Beziehungen hat, hat nach Angaben von Lizas Anwältin seine jüngste Tochter bis heute nie persönlich getroffen und "spricht nicht mit ihr, erkennt sie nicht an", wie sie Berichten nach vor Gericht erklärte. In Interviews hatte Liam zwar einmal betont, er würde Gemma unterstützen, wenn sie ihn brauche, tatsächlich blieb der Kontakt aber offenbar aus. Während Liza mit ihrer Tochter in einer Mietwohnung in New York lebt und sich um Gemmas Alltag kümmert, hat der Rocker inzwischen privat ein ruhigeres Leben aufgebaut und ist mit seiner Lebensgefährtin Debbie Gwyther verlobt. Sie steht ihm nach den turbulenten Jahren und seinem zerrissenen Familienleben nun als enge Vertraute zur Seite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

Anzeige Anzeige

Mike Coppola/Getty Images Liza Ghorbani, Journalistin

Anzeige Anzeige

Imago Oasis-Star Liam Gallagher im Juli 2025 in Manchester