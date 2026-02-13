Streit, Drogen und Co.: Robbie Williams' wildeste Skandale

Heute feiert Robbie Williams (52) seinen 52. Geburtstag, und selbst nach Jahrzehnten in der Musikbranche gelten seine Eskapaden als legendär. Bereits in den 90er Jahren geriet der damalige Take That-Star regelmäßig in die Schlagzeilen, etwa als er Bandproben schwänzte, weil er die Nächte mit Liam Gallagher (53) und seiner Band Oasis durchmachte. Besonders berühmt: Bei den Brit Awards 1995 forderte Robbie den Oasis-Frontmann öffentlich zu einem Boxkampf um 115.000 Euro heraus und sorgte später auf der Afterparty erneut für Furore. Der Musiker lebte das chaotische Image, das ihn seither begleitet.

Neben öffentlichen Streitigkeiten und Provokationen kämpfte Robbie in dieser Zeit privat mit weit größeren Herausforderungen. Er sprach offen über seine Drogenprobleme, darunter eine Abhängigkeit von Kokain, die ihn tagelang wach hielt. Immer wieder suchte er Entzugskliniken auf, um seine Süchte und die damit einhergehenden Ängste zu bekämpfen. Sein starkes Bedürfnis nach Anerkennung sowie depressive Phasen prägten lange Zeit seinen Alltag. Trotz – oder gerade wegen – dieser Offenheit über seine Kämpfe gewann er die Sympathien seiner Fans und schuf sich ein unverwechselbares Image, das zwischen Charisma und Chaos pendelt, wie Mirror berichtet.

Auch kreativ testete Robbie immer wieder Grenzen aus. Sein Musikvideo zu "Rock DJ" sorgte im Jahr 2000 weltweit für Aufsehen, als er sich darin im wahrsten Sinne des Wortes die Haut vom Leib zog – eine Darstellung, die in manchen Ländern sogar zensiert wurde. Doch nicht nur irdische Themen faszinierten ihn: Mit seiner Obsession für UFOs und Aliens machte Robbie ebenfalls Schlagzeilen. Er pausierte vorübergehend seine Karriere, um Berichten über Außerirdische nachzugehen, und verwob diese Leidenschaft später in seine eigenen Projekte. Sein Hang zur Extravaganz und Selbstironie zeigt sich damit bis heute in allen Facetten seiner Arbeit.

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man" im Dezember 2024

Getty Images Take That bei den Echo Music Awards in Berlin, 2011

Getty Images Robbie Williams, Sänger