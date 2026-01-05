Mies: Eddie Murphy verpasste "Star Trek"-Rolle für Filmflop

Eddie Murphy (64), bekannt aus Filmen wie "Beverly Hills Cop", hätte beinahe eine Hauptrolle in Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart übernommen, wie What Culture berichtet. Der Schauspieler, der ein bekennender Fan der Kult-Science-Fiction-Reihe ist, traf sich damals sogar mit Spock-Darsteller Leonard Nimoy (†83), um über das Projekt zu sprechen. Vorgeschlagen wurde ihm die Rolle eines Astrophysikers, der gemeinsam mit Kirk und Spock Abenteuer erlebt. Doch er lehnte ab, da er lieber einen Vulkanier spielen wollte.

Stattdessen entschied er sich, im Abenteuerfilm "Auf der Suche nach dem goldenen Kind" mitzuwirken. Die Entscheidung stellte sich jedoch bald als Fehlgriff heraus. Während "Star Trek IV" weltweit Millionen einspielte und bis heute als einer der beliebtesten Filme der Reihe gilt, floppte sein Projekt sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen. Ironischerweise starteten beide Filme am selben Tag in den Kinos, was den Misserfolg für Eddie noch deutlicher machte. Der 64-Jährige selbst bezeichnete ihn später laut dem Medium als ein "Stück Sche*ße".

Doch Eddie hat noch weitere Mega-Hits sausen lassen. In einem Interview mit der Associated Press verriet der Schauspieler einst, dass er ursprünglich für "Ghostbusters", "Rush Hour" und "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" angefragt wurde. "Das sind meine großen drei 'hätte ich machen sollen'-Filme", gab er damals offen zu. Besonders schmerzlich: Während er "Ghostbusters" aus Termingründen wegen "Beverly Hills Cop" absagte, zeigte er sich später vom Erfolg von "Roger Rabbit" beeindruckt und ärgerte sich über die eigene Skepsis.

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Imago Eddie Murphy als Chandler Jarrell in einer Szene aus "Auf der Suche nach dem goldenen Kind", 1986

Getty Images Leonard Nimoy als Mr Spock