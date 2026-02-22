"Soll seinen Job machen": Herbert Grönemeyer kassiert Kritik

Herbert Grönemeyer (69) hat bei seinem Konzert am Donnerstag in der Wiener Stadthalle bei einzelnen Fans für Unmut gesorgt. Während seiner Unplugged-Show wurde der Musiker zwischen den leisen Tönen plötzlich laut und politisch. "Hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal für die Demokratie eintreten muss!", rief er laut oe24 dem Publikum zu. Der Sänger wetterte offen gegen gewisse Strömungen und kritisierte scharf: "Die Rechten mit ihrer Hetze, mit ihrem brutalen, unmenschlichen Gerede von Remigration, Gerede von Homogenisierung von Gesellschaft. Wir haben was anderes zu tun, als uns mit diesem Mist zu beschäftigen!"

Herberts politisches Statement kam jedoch nicht bei allen Konzertbesuchern gut an – schließlich befand sich im Publikum auch der Ex-BZÖ-Politiker Stefan Petzner. Direkt nach der Show ging er den Musiker auf Facebook scharf an: "Wenn ich zu einem Grönemeyer-Konzert gehe, dann ausschließlich wegen seiner Songs und genialen Texte", schrieb er und motzte: "Wenn Künstler Konzerte geben, sollen sie schlicht ihren Job machen. Sie werden fürstlich dafür entlohnt. Wenn Herr Grönemeyer politische Reden halten will, soll er Straßenkundgebungen organisieren und bei Markus Lanz auftreten, aber nicht als einer der erfolgreichsten Musikkünstler plötzlich Politik von der Konzertbühne aus machen!"

Dass politische Statements auf Konzerten polarisieren, ist längst kein Novum mehr. Herbert, der in den 1980er-Jahren mit Hits wie "Männer" und "Bochum" berühmt wurde, nutzt seine Popularität seit Jahrzehnten für gesellschaftliche Botschaften. Bei Auftritten sucht er regelmäßig den direkten Austausch mit dem Publikum und betont immer wieder die große Bedeutung von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Bis heute verkörpert der dreifache Vater authentischen, leidenschaftlichen Rock und bleibt mit mehr als 18 Millionen verkauften Alben eine der prägenden Stimmen der deutschen Musiklandschaft.

Anzeige Anzeige

Imago Herbert Grönemeyer beim "Kölner Treff", 27.10.2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Herbert Grönemeyer bei der 1Live Krone 2014 in Bochum

Anzeige Anzeige

Getty Images / Sascha Steinbach Herbert Grönemeyer, Sänger