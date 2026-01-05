Warum Charlie Hunnam erst Zweifel an "Ed Gein"-Rolle hatte

Charlie Hunnam (45) hat jetzt offenbart, dass er zunächst deutliche Bedenken hatte, die Rolle des Serienmörders und Grabräubers Ed Gein in "Monster: Die Ed Gein Story" zu übernehmen. Noch bevor überhaupt eine Szene gedreht wurde, fühlte sich der Schauspieler von den düsteren und schockierenden Berichten über Geins Taten regelrecht überwältigt. Im Interview mit dem Magazin People erklärte er: "Ich begann wirklich, Angst zu bekommen, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe und dass das einfach erbarmungslos düster und eine schreckliche Erfahrung werden würde." Diese Unsicherheiten begleiteten ihn bis zu einem entscheidenden Moment, der seine Sichtweise auf das Projekt grundlegend veränderte.

Der Wendepunkt kam, als der "Monster"-Darsteller tiefer in die medizinischen Unterlagen von Ed Gein eintauchte. Statt sensationeller Horrorberichte entdeckte er einen anderen, menschlicheren Blickwinkel: Geins psychische Erkrankungen, seine Isolation und die emotionale Vernachlässigung durch seine Mutter rückten in den Fokus. Diese Erkenntnisse ermöglichten es dem Team, das Motiv genauer zu betrachten – statt sich nur auf die grausamen Taten selbst zu konzentrieren. "Denn genau das haben wir versucht: die menschliche Geschichte darin zu finden, die Frage zu stellen, was ein Monster erschafft und warum dieser Mann tat, was er tat", erklärte der Brite. Während Charlie selbst kein Fan des Horror-Genres ist, lobte er Serienmacher Ryan Murphy (60) für dessen Ansatz, sich auf die Ursachen und Konsequenzen solcher Geschichten zu konzentrieren.

Abseits der tiefgehenden Auseinandersetzung mit seiner Rolle betonte der Schauspieler auch seine ganz persönliche Haltung. Er hoffe, dass niemand aus der Serie "Ideen" ziehe, wie er People sagte. Ed Gein sei ein "zutiefst gestörter und sehr trauriger Mensch" gewesen, es habe nichts Positives in dessen Handeln gegeben. Charlie spricht selten so offen über innere Zweifel, doch genau diese Offenheit prägt auch sein Arbeitsverständnis: Er will Figuren nicht nur verkörpern, sondern verstehen. Das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit dem Serienmacher empfand der Brite als entscheidend – eine Basis, auf der er sich trotz anfänglicher Panik in die Rolle hineinwagte und den menschlichen Kern hinter dem Mythos suchte.

Getty Images Charlie Hunnam, Schauspieler

Netflix Charlie Hunnam als Ed Gein in "Monster: The Ed Gein Story"

Getty Images Charlie Hunnam und Ryan Murphy, September 2025