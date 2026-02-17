Addison Raes Vater wegen Exhibitionismus festgenommen

Monty Lopez (50), der Vater von Social-Media-Star Addison Rae (25), sorgt aktuell wegen eines schwerwiegenden Vorwurfs für Schlagzeilen. Wie TMZ berichtet, wurde Manolito Juan Lopez, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, am 27. Juli 2025 in Louisiana verhaftet. Das Lafayette Parish Sheriff's Office wirft ihm vor, seine Genitalien in der Öffentlichkeit entblößt zu haben. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn im Detail, seine Geschlechtsteile an einem öffentlichen oder öffentlich einsehbaren Ort gezeigt zu haben, mit der Absicht, sexuelle Erregung zu erzeugen. Der Vorfall soll sich bereits ein Jahr zuvor, am 31. August 2024, ereignet haben.

Die Anklagepunkte werden als schwere Unsittlichkeit sowie ein Sexualdelikt aufgeführt. Die Kaution wurde auf 2.500 Dollar (rund 2.100 Euro) festgesetzt. Eine Anhörung ist für den 19. März dieses Jahres geplant. Monty plädiert auf nicht schuldig. Laut TMZ empfehlen die Staatsanwälte im Fall einer Verurteilung ein Jahr schwere Arbeit als Strafe. Auf wiederholte Nachfragen des US-Portals habe es von Monty bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen gegeben.

Privat blickt Monty auf eine wechselvolle Familiengeschichte. Mit seiner Ex-Frau Sheri Easterling (46) hat er drei Kinder, darunter Addison sowie die Brüder Enzo und Lucas. Sheri und Monty heirateten 2004, trennten sich später, fanden wieder zusammen und gaben sich 2017 erneut das Jawort. 2022 endete die Beziehung abermals, nachdem Sheri ihm laut Gerichtsunterlagen Untreue vorgeworfen hatte. Danach datete sie Rapper Yung Gravy (29). Monty heiratete im Oktober 2025 in Las Vegas erneut. Seine Frau, Kaitlyn Robins, hatte er erst zwei Wochen zuvor in Louisiana kennengelernt. Montys Tochter Addison wurde durch soziale Netzwerke weltweit bekannt und steht mit ihrer Familie seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Zu den aktuellen Schlagzeilen um ihren Vater hat sich die Influencerin bislang nicht geäußert.

Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae

Dimitrios Kambouris/ Getty Images North America Addison Rae auf den CFDA Awards, Oktober 2024 in New York