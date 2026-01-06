Nach Erfolg mit "West End Girl": Lily Allen beantragt Marke

Lily Allen (40) will mit ihrem Comeback-Album "West End Girl" offenbar nicht nur die Charts erobern, sondern auch die Kleiderschränke ihrer Fans: Die Sängerin hat beim britischen Intellectual Property Office die Eintragung des Albumtitels als Marke beantragt. Unter dem Namen sollen künftig Kleidung, Schmuck und Make-up auf den Markt kommen, dazu sind auch Sonnenbrillen, Taschen und Schuhe vorgesehen. Der Antrag befindet sich laut Daily Mail bei der Behörde noch in der Prüfphase.

Während Lily geschäftlich aufdreht, verarbeitet sie mit "West End Girl" gleichzeitig das Ende ihrer Ehe mit David Harbour (50): Die fünfjährige Beziehung mit dem Stranger Things-Star arbeitet sie auf dem Album schonungslos auf. Über die Spanne der Tracks erzählt sie, wie ihre glückliche Beziehung langsam kippte. Dort deckt sie auch auf, wie sie widerwillig einer offenen Ehe zustimmte und schließlich von Davids Betrug erfuhr. "Er hatte eine Vereinbarung: Sei diskret und sei nicht auffällig / Es musste bezahlt werden, es musste mit Fremden sein", heißt es in einem Song. Daraufhin habe sie Textnachrichten seiner Affäre gefunden und fragt verzweifelt: "Ist es nur Sex oder sind da auch Gefühle im Spiel?"

Im Frühjahr 2025 wurde publik, dass David während der Ehe mit Lily die Promi-Dating-App Raya nutzte, um heimlich Frauen kennenzulernen. Zudem soll er über drei Jahre hinweg eine Affäre mit einer Kostümbildnerin gehabt haben. Lily trennte sich daraufhin und baute sich mit ihren zwei Töchtern ein neues Leben auf – kein leichtes Unterfangen, wie sie kürzlich in ihrem Podcast "Miss Me?" verriet. "Es ist viel los. Wir haben Häuser gewechselt, Länder gewechselt, Schulen gewechselt, und das ist eine Menge", beschrieb sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen bei den Fashion Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022