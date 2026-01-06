Wegen Verstößen: Rapper 6ix9ine muss erneut ins Gefängnis

Rapper 6ix9ine (29) muss zurück hinter Gitter: Ab Dienstag verbringt Daniel Hernandez, wie 6ix9ine bürgerlich heißt, drei Monate im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Das berichten mehrere Medien. Der Grund: wiederholte Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen während seines Hausarrests in Florida. Dort lebte er seit Dezember 2024 mit elektronischer Fußfessel, teilte sich seinen Alltag jedoch mit Millionen Followern, lieferte neue Musik, Live-Auftritte und Stream-Sessions. Nun geht es für den US-Star in den Hochsicherheitsknast, wo ihn, so seine eigenen Worte, prominente Mitinsassen erwarten. Schon 2019 und 2020 saß er im MDC, jetzt kehrt er an den Ort seiner früheren Haft zurück.

In den vergangenen Monaten zeigte sich 6ix9ine online ungebremst. Auf Instagram sprach er offen darüber, dass er erneut einsitzen werde, und machte sogar Witze über den bevorstehenden Haftantritt. In einem Clip zockte er Blackjack auf dem Handy und sagte: "Wenn ich diese Hand gewinne, werde ich eine gute Zeit in Haft haben, und wenn ich verliere, werde ich im Gefängnis verprügelt." Er verlor die Hand. Einen Tag vor der Einlieferung kündigte er in einem weiteren Video an, im MDC auf Sean "Diddy" Combs (56), Social-Media-Star Luigi Mangione und den festgesetzten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu treffen. "Jetzt werde ich den Präsidenten von Venezuela treffen. Ich habe einfach dieses Glück, mit Präsidenten hinter Gittern zu sitzen", sagte er in dem auf Instagram verbreiteten Clip. In die Bildunterschrift schrieb er: "Werde das beste Basketballteam haben, das das Gefängnis je gesehen hat."

Abseits seiner ständigen Skandale pflegt 6ix9ine eine auffällig enge Beziehung zu seinen Fans über soziale Medien. Der Rapper gewährt regelmäßig Einblicke in sein Privatleben, zeigt seine abgeschiedene Villa in Florida, scherzt über Alligatoren im angrenzenden Naturschutzgebiet und setzt auf direkte Ansprache. Sein schwarzer Humor und die Bereitschaft, heikle Momente selbst zu kommentieren, sind seit Jahren Teil seiner Marke. Schon während früherer juristischer Kapitel nutzte er die Online-Bühne, um sich selbst zu inszenieren, Erinnerungen an vergangene Haftzeiten zu teilen und die Community dabei mitzunehmen, wenn er Musik veröffentlicht oder spontane Live-Streams startet. Diese Nähe sorgt immer wieder für Gesprächsstoff – auch jetzt, da er erneut die Gefängnistüren hinter sich schließt.

Getty Images 6ix9ine im Juli 2021

ActionPress 6ix9ine, Oktober 2018

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper