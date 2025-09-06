Neuanfang auf Zypern: Carina Nagel überrascht mit Bob-Frisur

Reality-TV-Star Carina Nagel hat kürzlich eine aufregende Veränderung verkündet. Nachdem sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose nach Zypern ausgewandert ist, präsentiert sie nun auf Instagram ihren neuen Look. Ihre langen Haar-Extensions sind Geschichte. Stattdessen trägt sie nun einen stylischen Bob, der in einem hellbraunen Farbton leuchtet. Markante blonde Strähnen umrahmen ihr Gesicht. "Neue Haare, für Zypern", schreibt Carina zu ihrem Foto. Die Reaktionen ihrer Fans auf den neuen Look sind begeistert, wie Kommentare unter ihrem Post zeigen.

Carinas neue Frisur kommt wie eine frische Brise für ihre Fangemeinde. Während ihre Anhänger das modische Statement der Social-Media-Ikone anfeuern, ist besonders das Kompliment von Dana Feist nicht zu übersehen: "Uha, steht dir so gut." Ein weiterer Nutzer kommentiert überrascht: "Oha, das kam unerwartet! Aber wunderschön." Die zahlreichen Herz-Emojis verdeutlichen die Freude ihrer Follower über die mutige Entscheidung. Der Schritt, nach Zypern zu ziehen, scheint Carina und Chika viel neue Energie und Inspiration gebracht zu haben.

Hinter der spektakulären Neuorientierung steht mehr als nur ein einfacher Umzug. Carina und ihre Partnerin haben in der Vergangenheit bereits für Aufsehen gesorgt, als sie verkündeten, Deutschland zu verlassen, um die Sonne Zyperns zu genießen. Für Carina bedeutet die Reise ins neue Zuhause auch ein persönliches Abenteuer, das sie mit neuem Aussehen zelebriert. Die beiden Frauen haben sich entschieden, ihre Wurzeln in einem neuen Land zu schlagen. Die Abenteuerlust, die sie antreibt, spiegelt sich nun auch in Carinas frischem Stil wider, der Altes hinter sich lässt und mit offenen Armen auf Neues zusteuert.

Instagram / carina.nl Carina Nagel überrascht mit einer neuen Frisur

Instagram / carina.nl Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, Realitystars

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

