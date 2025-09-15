Ariel Hediger besucht Carina Nagel und Chika auf Zypern

Reality-TV-Star Ariel Hediger hat ihre Fans in den sozialen Medien überrascht: Die beliebte TV-Persönlichkeit gab in einer Instagram-Story bekannt, dass sie sich derzeit auf Zypern aufhält. Doch nicht allein – Ariel ist in Begleitung ihrer Tochter Ileyna und besucht dort ihre Freundinnen Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose. "Ich bin bei Carina und Chika auf Zypern. Mit Ileyna natürlich und wir genießen die Zeit", erzählte sie ihren Followern freudestrahlend. Nach längeren Spekulationen ihrer Fans über ihren Aufenthaltsort herrscht nun endlich Klarheit.

Carina und Chika haben sich erst vor wenigen Wochen dazu entschlossen, Deutschland hinter sich zu lassen, um auf Zypern ein neues Leben zu beginnen. Offenbar haben sich die beiden gut eingelebt, denn Ariel berichtet von entspannten Tagen und sonnigem Wetter. Gemeinsam genießen die Frauen die warmen Temperaturen und die idyllische Atmosphäre auf der Insel – und in Carina und Chikas Villa.

Doch warum sind Carina und Chika überhaupt ausgewandert? Carina sprach auf Instagram ganz offen über die Motive: "Wir sind mit so vielen Dingen in Deutschland nicht zufrieden." Sie sprach von Vorurteilen, schlechter Stimmung und davon, dass ihnen das Gefühl von Lebensqualität gefehlt habe. Die Mittelmeerinsel hatte es den beiden schon bei einem ersten Besuch angetan – nicht nur wegen des sonnigen Wetters, sondern auch, weil sie dort ihr Traumhaus fanden.

Collage: Instagram / _ariel__61, Instagram / carina.nl Collage: Ariel Hediger, Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel postet freizügige Bilder auf Instagram, Mai 2025.

Instagram / carina.nl Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel, Realitystars