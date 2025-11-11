"Temptation Island"-Drama: Carina Nagel schießt gegen Aleks

Aleksandar Petrovics (34) Verhalten bei Temptation Island V.I.P. sorgt in der deutschen Reality-Szene derzeit für ordentlich Diskussionen. Auch an Reality-Sternchen Carina Nagel geht die Sendung nicht vorbei. Sie ist fassungslos und macht ihrem Entsetzen bei Instagram Luft. "Ich bin so schockiert und so froh, dass ich in meinem Leben nichts mehr mit Männern zu tun habe", meint sie. Laut Carina rege sich "ganz Deutschland" darüber auf, dass Aleks auf einer Bootsparty in der Show drei der Verführerinnen anspuckte. Sie finde aber etwas anderes viel verwerflicher: "Ich finde es viel schlimmer, dass keiner darüber spricht, dass er seine Verlobte vergewaltigt hat. Das ist das, was mich schockiert. Dass die Menschen das gar nicht so sehen. Weil er saß ja da und hat erzählt, dass sie das Monster ist, dass sie nach der Verlobung keinen Sex mit ihm haben will. Dass er ihr dafür eine Ansage macht und dann aus Mitleid mit ihm schläft. Ich finde das ganz krank, dass dieser Mann draußen frei rumläuft."

Carina bezieht sich dabei auf eine Situation bei "Temptation Island", in der der Alkohol Aleks scheinbar die Sinne vernebelte. Zum Entsetzen der Verführerinnen spuckte er ihnen den Alkohol ins Gesicht. Bei einem Gespräch mit einem einheimischen Fischer auf dem Boot setzte der 34-Jährige dem Ganzen aber die Krone auf. Er erzählte dem Mann private Details aus seinem Liebesleben mit Vanessa Nwattu (25) und verriet ihm auch, dass die beiden nur selten intim werden. Was den Augenblick noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass Aleks offenbar dachte, dass er nicht aufgenommen wird: "Zum Glück sind keine Kameras da, sonst Krise." Tatsächlich lief die Kamera in dem Moment nicht, die Tonspur aber schon.

Carina ist nicht die Einzige, die von Aleks' Verhalten entsetzt ist. Sandra Sicora (33) bezog ebenfalls Stellung. Sie kennt den Influencer gut, immerhin war sie mit ihm zusammen in seiner ersten Staffel "Temptation Island", in der er seine Verlobte Vanessa kennenlernte. "Bah – wie respektlos!", fand Sandra ehrliche Worte für sein Verhalten. Sie habe schon damals kein gutes Gefühl bei Aleks gehabt: "Damals bei unserer Staffel hat der mich schon genervt... er fand meine Szenen ja so schlimm. Jetzt sehe ich seine und denke mir nur so: 'Schmutz!'"

Instagram / carina.nl, RTLZWEI Collage: Carina Nagel und Aleksandar Petrovic

Instagram / carina.nl Carina Nagel, April 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic