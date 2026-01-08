Kinder und Tiere: Fans feiern Carina Nagels KI-Familienfoto

Auf Instagram hat Carina Nagel einen süßen Blick in eine mögliche Zukunft geteilt: ein mit KI erstelltes Familienfoto, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose zu sehen ist. Neben den beiden strahlen zwei Kinder in die Kamera. Dazu kuscheln sich zwei Hunde und eine Katze ins Bild. Der Moment wirkt wie ein Schnappschuss aus einem perfekten Sonntag, alles warm, ruhig, vertraut. Unter den Post schrieb Carina schlicht: "Das Bild macht mich so happy." Der Upload ging gestern online und wurde innerhalb kurzer Zeit zum Gespräch der Fans, die das Fake-Foto feiern und kaum genug davon bekommen können.

In den Kommentaren häufen sich liebevolle Reaktionen. Viele schwärmen davon, wie "niedlich" die Szene aussieht, andere sehen darin ein realistisches Zukunftsbild. "Wieso seh ich euch in drei bis vier Jahren wirklich so?", fragt ein Follower und erntet sofort Zustimmung. "Oha, wie krass, wäre voll schön", heißt es weiter. Auch Kolleginnen und Kollegen aus der Reality-TV-Welt klicken auf Herz und hinterlassen Emojis. Paulina Ljubas (29) meldet sich begeistert mit einem "Awww" zu Wort und fasst damit das Stimmungsbild unter dem Post treffend zusammen. Dass Carina klarmacht, dass es sich um ein KI-Motiv handelt, schmälert die Euphorie nicht – im Gegenteil, die Community feiert die Idee und die Bilderbuch-Vibes.

Erst vor Kurzem hatte Carina mit einer ganz besonderen Liebeserklärung für Aufsehen gesorgt. In einem Instagram-Reel zeigte die Reality-TV-Darstellerin, wie sie sich drei Kussmünder in Rot- und Pinktönen auf die Leiste tätowieren ließ – die Lippenabdrücke hatte Chika im Vorfeld höchstpersönlich mit knallrotem Lippenstift auf Papier gebracht. Dazu schrieb Carina: "Ich liebe dich mehr als gestern und weniger als morgen." Die Fans waren hin und weg von dieser Geste. Unter dem Video häuften sich verliebte Kommentare wie "So schön, eine wundervolle Idee" und "Ihr seid einfach perfekt zusammen!"

Instagram / carina.nl KI-Foto von Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star