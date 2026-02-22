Das Spendenziel für Eric Danes Töchter wurde verdoppelt

Nachdem Freunde des verstorbenen Grey's Anatomy-Darstellers Eric Dane (†53) eine GoFundMe-Kampagne für seine zwei Töchter Billie und Georgia ins Leben gerufen haben, wurde das Spendenziel nun von ursprünglich 210.000 Euro auf 420.000 Euro verdoppelt. Die Online-Spendenaktion soll die Zukunft der beiden Teenager finanziell absichern, nachdem ihr Vater am 19. Februar im Alter von 53 Jahren nach einem harten Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose verstorben war. Bislang wurden rund 205.000 Euro an Spenden gesammelt, so Daily Mail. Zu den prominenten Unterstützern gehören Euphoria-Erfinder Sam Levinson und seine Ehefrau Ashley, die 17.000 Euro spendeten, sowie Brad Falchuk (54), der mit 8.500 Euro zur Kampagne beitrug.

Die Organisatoren der Spendenaktion erklärten in einer Botschaft, dass Erics Krankheit "weitaus schneller voranschritt, als irgendjemand sich hätte vorstellen können". Ein enger Freund des Schauspielers, Mike McGuiness, verteidigte die Kampagne auf Instagram und schrieb, dass Covid und ALS Erics Berufsleben stark beeinträchtigt hätten und er seiner Familie leider nicht die Mittel hinterlassen konnte, die er sich erhofft hatte. Erics Witwe Rebecca Gayheart (54), mit der er trotz einer Scheidungseinreichung im Jahr 2018 bis zu seinem Tod rechtlich verheiratet blieb, teilte den GoFundMe-Link in ihren Instagram-Storys und bedankte sich bei allen Unterstützern.

Eric hatte nach seiner Diagnose eine Reise mit Freunden nach Tokio unternommen, wo sie gemeinsam ein Oasis-Konzert besuchten. Zudem hatte der Schauspieler vor seinem Tod heimlich ein Netflix-Dokumentarfilm-Projekt mit dem Titel "Famous Last Words: Eric Dane" aufgenommen, in dem er letzte Worte an seine Töchter Billie und Georgia richtete. In dem emotionalen Film, der inzwischen auf der Streaming-Plattform verfügbar ist, teilte er vier wichtige Lebenslektionen mit seinen Kindern und sagte unter anderem: "Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Alles. Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte."

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane mit seinen beiden Töchtern Billie und Georgia

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane mit seinen Töchtern Billie und Georgia

Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart, Eric Dane und ihre beiden Töchter Billie und Georgia