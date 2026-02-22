James Van Der Beeks Witwe Kimberly teilt Tribut an Eric Dane

Kimberly Van Der Beek hat auf Instagram einen emotionalen Tribut an den verstorbenen Schauspieler Eric Dane (†53) geteilt – nur wenige Tage, nachdem sie ihren eigenen Ehemann James Van Der Beek (†48) verloren hat. Die Witwe postete ein Foto, das ihre Familie gemeinsam mit Eric, dessen Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und deren zwei Töchtern bei dem 16. jährlichen Chrysalis Butterfly Ball zeigt. Zu dem Bild aus glücklicheren Zeiten schrieb Kimberly: "Ruhe in Frieden. Wir lieben dich, Rebecca. Wir werden vermissen, wie unsere Männer zusammen auf Weihnachtsfeiern gelacht haben." Mit dieser Geste erinnerte sie an die gemeinsamen Momente, die die beiden Familien miteinander verbracht haben.

Eric verstarb am 19. Februar im Alter von 53 Jahren, weniger als ein Jahr nachdem er seine Diagnose mit Amyotropher Lateralsklerose, auch bekannt als ALS, öffentlich gemacht hatte. Die Nervenkrankheit beeinträchtigt die Muskelkontrolle und war im April vergangenen Jahres bekannt geworden. Der Chrysalis Butterfly Ball, bei dem das gemeinsame Foto entstand, ist eine Gala zugunsten von Menschen, die nach einer sinnvollen Beschäftigung suchen – ein Anliegen, das sowohl Eric als auch James am Herzen lag. Beide hatten die Veranstaltung über die Jahre hinweg immer wieder gemeinsam besucht und waren dabei auch mehrfach zusammen fotografiert worden.

James Van Der Beek war am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren verstorben, nachdem er gegen Darmkrebs im dritten Stadium gekämpft hatte. Der "Dawson's Creek"-Star hinterließ seine Frau Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. In den Tagen vor seinem Tod hatten James und Kimberly ihre Ehegelübde erneuert, wie sie People erzählte. "Wir haben uns zwei Tage vorher entschieden, und unsere Freunde haben uns neue Ringe besorgt, unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen gefüllt, und wir haben unsere Gelübde vom Bett aus erneuert", berichtete sie. Der besondere Moment sei "einfach und schön und bewegend" gewesen. Für Kimberly bleibt so nicht nur die Erinnerung an ihren verstorbenen Mann, sondern auch an die gemeinsamen Abende, an denen James und Eric zusammen lachten und ihre Familien miteinander Zeit verbrachten.

Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

